На Донетчине уголовник изнасиловал 11-летнюю дочь бывшей сожительницы

Об этом сообщает прокуратура Донетчины.

30-летний неоднократно судимый местный житель пришел в гости к своей бывшей сожительнице. Женщины дома не было, но были ее дети – 8-летний сын и 11-летняя дочь. За ними присматривал соседский паренек.

Мужчина отправил парня в магазин, а сам остался в комнате наедине с девочкой. Он стянул с нее одежду, разделся сам и вступил с ней в половые отношения неестественным способом. Завершить половой акт злоумышленнику помешал соседский парень, который быстро вернулся из магазина.

От своего намерения насильник не отказался. Под предлогом угостить девочку сладостями он повел ее в квартиру своих знакомых, где удовлетворил свою половую страсть с ребенком в извращенной форме.

В тот же день девочка рассказала матери о том, что с ней произошло, и женщина сразу обратилась к правоохранителям.

Злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении. Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. // ТСН