Трое украинцев пытались обмануть польских пограничников «деньгами» из настольной игры

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Польский суд приговорил граждан Украины 25, 36 и 55 лет к четырем месяцам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания на два года
Трех граждан Украины признали виновными в попытке незаконного пересечения границы Польши. Как сообщает польское издание Nowiny24, в пункте пропуска "Шегини – Медыка" украинцы в качестве доказательства финансовой состоятельности продемонстрировали банкноты из настольной игры.
Польский суд приговорил граждан Украины 25, 36 и 55 лет к четырем месяцам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания на два года. Спикер местного отделения пограничной службы Польши Эльжбета Пикор отметила, что украинцы признали вину.
“Деньги“, предъявленные пограничникам (по две “банкноты“, напоминающие 50 и 100 долл., и шесть банкнот “номиналом” 500 евро), были изъяты судом.
Также украинцам запретили въезд на территорию Польши (срок запрета в сообщении не указан). // 112.ua
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