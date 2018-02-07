Российская спортсменка со знанием дела рассказала, как запихнет олимпийскую медаль «между булок»

Россиянка Ольга Фаткулина в интервью URA.ru отметила, что у нее поменялось отношение к МОК и Олимпийским играм после допингового скандала. Спортсменка также добавила, что от обиды хотела выбросить свою медаль Олимпиады-2014.

– К каким соревнованиям готовитесь после отказа МОК приглашать вас на Олимпиаду?

– Поговаривают, что наша Федерация проведет альтернативные Игры. Такие же, как Олимпиада. Пока мы не знаем, как это будет происходить. По календарю после Олимпиады у нас должен быть чемпионат мира в Китае 3-4 марта, затем в середине марта финал Кубка. И все, сезон закончен.

– Ваша медаль Олимпиады-2014 хранится дома, не хотели от нее избавиться?

– Да, она сейчас дома. Сначала от обиды хотела выбросить ее или закопать. Но потом подумала: пусть лежит – если кто-то пришел бы забирать, я бы засунула ему медаль между булок! // sport-express.ru