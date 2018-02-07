У Львові комунальники відсудили десятки тисяч гривень у «героїв парковки», які блокували рух трамваї

ЛКП «Львівелектротранс» вперше домоглося відшкодування від водіїв автомобілів за простої трамваїв. Як повідомив речник підприємства Іван Бондар, зараз уже чотири водії сплатили «Львівелектротрансу» відшкодування на загальну суму понад 20 тис. грн.

Зазначимо, що у реєстрі судових рішень оприлюднені рішення Сихівського райсуду Львова та Золочівського райсуду Львівської області. У першому випадку суд стягнув з водія Ford 6196 грн за простій трамваїв №2, 9 та 10 внаслідок ДТП, яка сталася на просп. Свободи у лютому 2017 року. У другому випадку суд зобов’язав водія Renault сплатити «Львівелектротрансу» 9826 грн за простій трамваїв №2, 7 та 10 через ДТП на вул. Личаківській, яка сталася в грудні 2015 року.

Крім того, за словами Івана Бондара, аналогічні випадки розглядалися у Шевченківському райсуді Львова та Пустомитівському райсуді Львівської області, однак винуватці визнали законність позовів і погодились сплатити відшкодування без рішень суду.

Бондар також уточнив ZAXID.NET, що загалом «Львівелектротранс» відсудив у цих чотирьох випадках понад 20 тис. грн.

Він також наголосив, що це перші випадки, коли вдалося домогтися від водіїв автомобілів відшкодування за простій трамваїв.

Разом з тим, за інформацією «Львівелектротрансу», у січні 2018 року через ДТП і паркування у неналежних місцях, підприємство вимушено зупинило свої транспортні засоби на 66 годин. Зокрема, зафіксовано 32 випадки простою через неправильне паркування, що затримали рух міського електротранспорту на 15 годин, а також 69 випадків ДТП, які спричинили 51 годину затримки у русі.