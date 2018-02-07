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На Київщині поліцейські затримали нетверезого автовикрадача

07.02.2018 09:36

Працівники групи реагування патрульної поліції в м. Вишгород затримали  22 - річного мешканця Рівненської області, який в с. Нові Петрівці незаконно заволодів іномаркою. 

5 лютого, о 00:15, до чергової частини Вишгородського відділу поліції надійшло повідомлення від власника автомобіля, який повідомив, що в с. Нові Петрівці скоєно незаконне заволодіння його автомобілем марки «Mitsubishi Lancer». Чоловік повідомив, що залишив авто на вулиці, біля будівництва.  

затриманий

Завдяки оперативному реагуванню на повідомлення, працівники поліції у м. Вишгород, на проспекті Мазепи, помітили викрадений автомобіль. Зупинили авто і затримали особу, яка підозрюється у скоєнні цього злочину. Зловмисником виявився 22-річний, раніше осудний за подібний злочин, мешканець Рівненської області. 

Крім того, виявилося, що чоловік знаходився за кермом з явними ознаками алкогольного сп’яніння. В його крові лікарі виявили 1,6 проміле алкоголю, що значно перевищує допустиму норму. 

Молодик у скоєному зізнався. Чоловік розповів, що приїхав на заробітки і працював на будівництві у с. Нові Петрівці. Уночі викрав ключі від авто у свого колеги, сів за кермо і поїхав кататися. Автовикрадача затримано. На місце події викликана слідчо-оперативна група. Розпочато розслідування. 

УПД Київської області

 

 

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