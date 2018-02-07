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В частном доме в Красногоровке произошел взрыв, пострадали трое детей

07.02.2018 09:59

В Красногоровке вечером 6 февраля трое детей 14, 9 и 3 лет получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Инцидент произошел около 21:00.

Фото Павло Жебрівського.

"Двое младших детей нашли на улице неизвестный предмет и игрались с ним, старшая девочка сидела спиной к малышам. Когда предмет взорвался, старшая девочка отделалась относительно легкими осколочными ранениями грудной клетки, ягодиц и голени. Малыши же получили тяжелые повреждения: мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и повредило внутренние органы", – отметил он.

По словам Жебривского, все трое детей находятся в больнице, они обеспечены всем необходимым лечением.

Меньшие дети, отмечает председатель областной ВГА, нуждаются в специализированной помощи хирурга.

 

Как сообщила вскоре в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь Нацполиции в Донецкой области Иванна Ященко, взрыв произошел в частном доме.

"На кухне, где играли дети, обнаружены остатки металлического предмета. При взрыве родители малышей находились в соседней комнате. Всего в семье воспитывается четверо детей в возрасте от 4 до 14 лет", - рассказала она.

По ее словам, двое детей, которые пострадали больше, направлены в хирургическое отделение больницы города Курахово. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Инцидент квалифицирован по ст. 115 УК. // 112.ua

 

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