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На Харьковщине задержали «кандидата в «воры в законе», угрожавшего сжечь церковь

07.02.2018 10:10

В Харьковской области задержали кандидата в "воры в законе", известного как Вадим "Изот", который обворовывал элитные автомобили на парковке возле источника "Саржин Яр" и запрещал другим там воровать, даже пригрозив настоятелю церкви, который сделал ему замечание, сжечь храм. 

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает УНН.

В Харьковской области задержали кандидата в "воры в законе", угрожавшего сжечь церковь

"Буквально несколько дней назад полицией Харьковской области был задержан действительно направляющийся за званием "вор в законе" - так называемый надзиратель от воров за городом Харьков, ранее неоднократно судимый, по кличке "Изот". Желание получить преступное звание за воровским "уставом" заставило его лично выезжать на своем "Лексусе" в течение длительного времени и совершать кражи из элитных автомобилей на парковке возле источника "Саржин Яр", - сообщил он.

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По его словам, пока водители находились в церкви или отдыхали на природе, этот кандидат в "воры в законе" и "обчищал" их машины.

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"Для увеличения авторитета среди преступников - это респект, но... этот Вадим "Изот" также является воровским коррупционером: пользуясь своим статусом в криминальной среде, он запрещал совершение краж в указанном месте другим преступникам. Да еще и угрожал настоятелю церкви поджогом храма за то, что тот посмел сделать ему замечание", - добавил В.Аброськин.

 

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