Мешканець Рубіжного може сісти на 6 років за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху

Рубіжанським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який мобільним телефоном повідомив завідомо неправдиву інформацію про підготовку вибуху (ч. 1 ст. 259 КК України)

Під час досудового розслідування встановлено, що 16 січня 2018 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, мешканець Рубіжного здійснив телефонний дзвінок в службу «102» та у грубій формі з використанням нецензурної лексики повідомив про підготовку вибуху у власній квартирі.

Органами поліції Луганської області для перевірки повідомлення задіяно експертів та спеціалістів-вибухотехніків, які перевірили будівлю, проте, вибухових пристроїв та боєприпасів не виявили.

Зловмисника одразу ж затримано в порядку статті 208 КПК України та ухвалою слідчого судді Рубіжанського міського суду обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

На даний час обвинувальний акт стосовно «телефонного терориста» розглядається в суді.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 259 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Прес-служба прокуратури Луганської області

(за матеріалами Рубіжанського відділу

Сєвєродонецької місцевої прокуратури)