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Мешканець Рубіжного може сісти на 6 років за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху

07.02.2018 10:19

Рубіжанським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який мобільним телефоном повідомив завідомо неправдиву інформацію про підготовку вибуху (ч. 1 ст. 259 КК України)

 

Під час досудового розслідування встановлено, що 16 січня 2018 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, мешканець Рубіжного здійснив телефонний дзвінок в службу «102» та у грубій формі з використанням нецензурної лексики повідомив про підготовку вибуху у власній квартирі.

Картинки по запросу прокуратура Луганської області

Органами поліції Луганської області для перевірки повідомлення задіяно експертів та спеціалістів-вибухотехніків, які перевірили будівлю, проте, вибухових пристроїв та боєприпасів не виявили.

Зловмисника одразу ж затримано в порядку статті 208 КПК України та ухвалою слідчого судді Рубіжанського міського суду обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

На даний час обвинувальний акт стосовно «телефонного терориста» розглядається в суді.

 

Довідково: санкція ч. 1 ст. 259 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

 

Прес-служба прокуратури Луганської області
(за матеріалами Рубіжанського відділу
Сєвєродонецької місцевої прокуратури)

 

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