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Окружению Януковича удалось заработать на Евровидении-2017 в Украине

07.02.2018 10:28

Британская компания способствовала окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича в получении прибыли от песенного конкурса Евровидение, который проходил в 2017 году в Киеве.

Об этом говорится в расследовании BBC Украина.

На офіс у Поттерс Барі зареєстровано більш ніж 100 компаній, які пов'язують з міжнародними схемами відмивання грошей

Конгрессно-выставочный центр Парковый в Киеве, в котором происходили вечеринки и мероприятия Евровидение-2017, принадлежит компании, зарегистрированной в английском графстве Хертфордшир.

Через компании, зарегистрированные по тому же адресу в городе Поттерс Бар, вывели более 1,2 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд грн или $1,6 млрд).

При этом, украинская фирма, которая владеет зданием Паркового, принадлежит британской компании Fineroad Business LLP, зарегистрированной в Поттерс Баре, которая в свою очередь является партнером двух непрозрачных фирм на острове Невис в Карибском море.

Согласно исследованию Transparency International, один из офисов в Поттерс Баре был юридическим адресом для более ста различных компаний, вовлеченных в международные схемы отмывания денег.

В основном эти компании имели дело с "грязными деньгами" из России и других бывших советских государств.

Согласно документам, с которыми ознакомилась программа File on 4 (BBC Radio 4), украинский государственный вещатель платил владельцам Паркового за проведение мероприятий во время конкурса.

В BBC убеждены, что часть прибыли оказалась в карманах окружения Януковича.

Лицом, осуществляющим контроль над Парковым, в реестре указали украинца Сергея Московского.

Сначала он убеждал, что никогда не слышал о Fineroad Business, однако позже подтвердил, что является главным акционером компании.

При этом, он отказался объяснить, чем занимается компания, в связи с "коммерческой тайной".

Напомним, что на время проведения Евровидения, Парковый принадлежал окружению Януковича.

В октябре 2017 года, после требований представителей Национального корпуса, Свободы и Правого сектора, объект решили передать в управление государству. // НВ

 

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