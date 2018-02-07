Племянник главы Ингушетии найден застреленным

Рядом с телом лежало охотничье ружье.

Телеграм-канал Mash сообщает, что в Ингушетии, по предварительным данным, найдено тело племянника главы республики Юнус‐Бека Евкурова — Хасана Евкурова. Рядом с ним лежало охотничье ружье.

Юнус‐Бек Евкуров

Не исключается, что причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием.

По данным канала "360", тело Хасана Евкурова обнаружили в его доме вечером 6 февраля в станице Троицкой. // Преступная Россия