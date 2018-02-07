Племянник главы Ингушетии найден застреленным

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Телеграм-канал Mash сообщает, что в Ингушетии, по предварительным данным, найдено тело племянника главы республики Юнус‐Бека Евкурова — Хасана Евкурова. Рядом с ним лежало охотничье ружье.
Юнус‐Бек Евкуров
Не исключается, что причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием.
По данным канала "360", тело Хасана Евкурова обнаружили в его доме вечером 6 февраля в станице Троицкой. // Преступная Россия
90% логистики Крыма до начала оккупации обеспечивалось через материк. Поэтому уже в марте 2014 года было понятно, что следующим этапом Кремль начнет строить сухопутный...