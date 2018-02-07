Оперативные данные о ситуации в зоне АТО на 07.02.2018

В последний недельный период российские оккупационные войска на Донбассе систематически нарушали режим прекращения ведения огня. Круглосуточно со стороны противника по подразделениям ВС Украины отмечалось ведение обстрелов низкой интенсивности.

Всего в этот период подразделения 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск осуществили около 30 огневых налетов (на прошлой неделе до 20) из 82/120-мм минометов, 122-мм переносных реактивных пусковых установок “Град-П”, БМП и танков.

Наиболее интенсивно огневые удары наносились противником по позициям украинских войск в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское, Новоалександровка, Авдеевка, Пески, Каменка, шахта “Бутовка”, Новотроицкое, Павлополь, Лебединское и Широкино. Кроме того, противник 31 января с.г. в районе Станица Луганская обстрелял подразделения ВС Украины из стрелкового вооружения, что является нарушением соглашения о разведении сил в данном районе.

Противник продолжает активно проводить разведку боевых порядков ВС Украины с применением БПЛА. На протяжении недели было зафиксировано порядка 15 полетов БПЛА, в т.ч. 2 из них - полеты БПЛА “Орлан-10”, которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны ВС Украины.

Основные усилия командования 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск были сосредоточены на поддержании боевой готовности войск, инженерном оборудовании местности, проведении плановых мероприятий по боевой подготовке, проверке ситуации в подчиненных подразделениях. Дежурные артиллерийские расчеты противника находятся в состоянии постоянной готовности нанести огневой удар по ВС Украины, также ежедневно проводятся тренировки по отработке вопросов развертывания и выхода на передовые огневые позиции для нанесения огневых ударов.

В рамках зимнего периода обучения противник на полигонах “Центральный”, “Удалой”, “Ударный”, “Приморский” интенсивно проводит мероприятия боевой подготовки с целью слаживания действий подразделений при проведении наступательных действия.

С целью не допустить фиксации представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ фактов нарушения Минских договоренностей, командованием «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» введены ограничения на перемещение военной техники и приняты дополнительные меры по маскировке. Кроме того, командирам частям и подразделениям, в зоне ответственности которых планируют находиться представители СММ ОБСЕ, в категорической форме отдано распоряжение о запрете ведения огня на линии соприкосновения с ВС Украины.

Для проверки готовности и качества проведенных работ по оборудованию бронетехники дополнительными средствами защиты от ПТРК FGM-148 “Javelin”, в частях и подразделениях 1 и 2 АК начали работать комиссии под руководством офицеров ВС РФ.

Командованием 1 и 2 АК в подчиненные части и подразделения синхронно разослано распоряжение, предписывающее, что «военнослужащие», изъявившие желание уволиться с «воинской службы», должны перед увольнением на протяжении не менее 1 месяца пройти службу на передовых позициях.

Одновременно в частях и подразделениях оккупационных войск продолжается проведение второго этапа сборов с резервистами, в рамках которого массово призываются резервисты возрастом до 45 лет. По окончании сборов с резервистами, призванный личный состав должен будет распределен и закреплен за конкретными частями и подразделениями 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск.

В период с 30 января по 5 февраля с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 15 человек:

1 АК - 9 ошмсп мп (Новоазовск) 9 в/с, 3 омсбр (Горловка) 2 в/с, 11 омп (Макеевка) 1 в/с, 100 омсбр (Донецк) 1 в/с;

2 АК - 4 омсбр (Алчевск) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с.

Для обеспечения деятельности «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» в период с 31 января по 6 февраля с.г. с территории России было доставлено около 1000 тонн ГСМ (ж/д. ст. Ровеньки и Иловайск), также в г.Донецк прибыл железнодорожный эшелон с военной техникой (в т.ч. 12 ед. БМП-2) и личным составом (до 200 военнослужащих ВС РФ и российских наемников). Для нужд 2-го АК из РФ прибыла крупная партия инженерного имущества, включая мины типа МОН, средства дистанционного минирования и т.д. (всего - до 5 грузовых автомобилей).

В районе н.п.Горловка командование оккупантов продолжает усиливать свою «3-ю омсбр. В течении последних суток через Софиевку, улицу Магистральную и Горловской дивизии проследовало две колонны автотранспорта и бронетехники - всего не менее 8-ми БМП-1\2, 5 ед. БТР-70\80, 4 ед. МТ-ЛБ, 1 ед. БРДМ-2, 2 ед. САУ (тип не идентифицирован), а также до 10 единиц различного автотранспорта (Уралы, Камазы, 2 ГАЗ-66).

По направлению Макеевка-Донецк зафиксирована переброска через Торез мобильного командного пункта оккупантов – наблюдалась колонна грузовиков, автокунгов и командно-штабных машин (включая как минимум одну «Кушетку»), всего до 10 единиц. Также в колонне - 2 БТР-70\80, 1 БРМ-1К и 2 МТ-ЛБ, на прицепе у тентованных грузовиков - 2 ДЭС, 1 ЗУ-23-2. Очевидно, севернее Донецка оккупанты проводят уплотнение своих боевых порядков.

Под Нижним Лозовым оккупанты усиливают свои подразделения - через «Крест» у Дебальцево переброшено к позициям в данном районе 5 БМП-1\2 и МТ-ЛБ с ЗУ-23-2.

Подразделения оккупантов, занимающие позиции в районе высоты 206.9, у Новой Ласпы и Белой Каменки, усиливаются бронетехникой – за последние сутки отмечено прибытие всего до 5 единиц БМП-1\2.

Во исполнение указа главаря «ДНР» А.Захарченко (подписан в октябре 2017 г), в ряде населенных пунктов, находящихся под контролем «ДНР», идет формирование новой вооруженной структуры боевиков под названием «Приазовское казачье войско Донецкой народной республики». «Установочные сборы» нового «казачьего» формирования отмечены в ряде городов юга оккупированных территорий Донецкой обл. (Торез, Амвросиевка, Старобешево, Тельманово). Отмечается крайне низкий уровень желания местных жителей вступать в новое формирование, поэтому организаторы пытаются привлекать иностранных наемников, «уволившихся» со службы в оккупационных войсках и по тем или иным причинам остающихся в «ДНР» – например, в Торезе главой местного формирования «казаков ДНР» назначен осетин. На данный момент общее количество «казаков» «Приазовского казачьего войска ДНР» составляет до 150 чел, разбитые на местные отряды.

В «1-й омсбр» оккупационных войск отмечена вспышка венерических заболеваний – всего зафиксировано более десятка инфицированных «военнослужащих». Проводится служебное расследование.

Сразу в двух омсбр «1-го АК ДНР» проверочная комиссия констатировала вопиющий недостаток кровоостанавливающих средств и перевязочного материала, в том числе в передовых подразделениях. Информация тщательно скрывается от самих боевиков во избежание падения и без того крайне низкого уровня морально-психологического состояния личного состава.

В «ДНР» продолжается масштабная информационная кампания по разгону дезинформации о «готовящемся наступлении ВСУ». Данная информация проходит не только в соцсетях и подконтрольных оккупантам СМИ, но и в закрытых разведсводках «военной разведки» «1-го АК ДНР». В частности, сообщается о «прибытии дополнительных украинских войск в район Мариуполя», «развертывании двух танковых бригад ВСУ южнее и севернее Донецка», «появлении американских советников-инструкторов под Горловкой» и т.д. В ряде случаев публикуются некие состряпанные на скорую руку и абсолютно безграмотные с военной точки зрения «боевые приказы», «карты» и «планы» украинского Генштаба. Истинная цель данной кампании (попытка мобилизировать местное население, либо же информационное прикрытие готовящихся оккупантами вооруженных провокаций) на данный момент неизвестна. // Группа «Информационное Сопротивление»