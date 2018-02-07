Сервісні центри МВС: як убезпечити себе від підроблених документів та шахраїв при купівлі авто

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Щороку багато українців потрапляють в неприємну ситуацію через шахраїв. Статистика свідчить: за 2017 рік по всій Україні під час надання послуг у сервісних центрах МВС було виявлено 319 фактів підроблених документів; 1201 транспортний засіб, номери агрегатів яких змінені або підроблені; 215 агрегатів транспортних засобів, які розшукуються; 240 викрадених транспортних засобів. Тому сервісні центри МВС уважають за доцільне постійно інформувати населення, як не стати власником підроблених документів або авто, що знаходиться у розшуку.
Отримати посвідчення водія можна лише в сервісних центрах МВС
У 2017 році в сервісних центрах МВС було виявлено 69 підроблених посвідчень водія. Офіційно звертаємо вашу увагу, що єдиний законний спосіб отримати дійсне посвідчення водія вперше або замінити його – це особисто пройти процедуру отримання послуги в сервісному центрі МВС. Детальну інформацію про послуги, пов’язані з посвідченням водія, можна знайти за посиланням, а також проконсультуватися в контакт-центрі сервісних центрів МВС за телефоном (044) 290-19-88.
Як не стати власником авто, що знаходиться у розшуку?
При купівлі авто є декілька варіантів його переоформлення з одного власника на іншого: шляхом оформлення договору купівлі-продажу з подальшою перереєстрацією в сервісному центрі МВС, оформлення договору купівлі-продажу в нотаріуса або через комісійний магазин. Та доволі часто громадяни обирають інший шлях – оформлення довіреності на авто від продавця на покупця, в ході такої процедури покупець так і не стає повноправним власником транспортного засобу. Аби вберегти себе від придбання транспортного засобу із перебитими номерами кузова чи двигуна, варто звернутись саме до сервісного центру МВС для оформлення договору купівлі-продажу та перереєстрації авто в присутності продавця та покупця. Договір купівлі-продажу укладається безкоштовно при перереєстрації авто та заповнюється адміністратором в електронній формі.
Важливою процедурою в даному процесі буде проведення працівниками Експертної служби МВС огляду або експертного дослідження транспортного засобу. Експертний огляд автомобіля є обов’язковим і проводиться у всіх випадках реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку, за винятком реєстрації нового транспортного засобу, переоформлення документів у зв’язку зі зміною анкетних даних, а також при вибракуванні авто. Мета такого огляду — звірка ідентифікаційних номерів та перевірка реєстраційних документів. Такий огляд не потребує окремої сплати – його вартість вже включена у вартість послуги перереєстрації транспортного засобу. Відповідний акт, складений експертом, або його відмітка у заяві власника транспортного засобу, є обов’язковими в переліку необхідних документів для оформлення реєстраційної послуги в сервісному центрі МВС.
У випадку проведення експертного дослідження транспортного засобу встановлюється відсутність чи наявність ознак пошкодження, знищення, підробки або заміни номерів двигуна, шасі або кузова, заміни панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу та підроблення реєстраційних документів, в результаті чого власник авто отримує висновок. Це платна послуга, що проводиться на розсуд власника авто. Експертне дослідження доцільно обирати у разі, якщо при огляді авто в експерта виникли сумніви щодо достовірності певних даних.
Варто запам’ятати!
Якщо у вас виникли питання з приводу реєстрації чи перереєстрації авто, звертайтесь за консультаціями за телефоном (044) 290-19-88 або у повідомлення на офіційній сторінці Головного сервісного центру МВС у Фейсбуці. З питань діяльності працівників Експертної служби МВС у територіальних сервісних центрах МВС звертайтесь за контактним телефоном (096) 086-56-56.
Регіональний сервісний центр МВС у Київській області
90% логистики Крыма до начала оккупации обеспечивалось через материк. Поэтому уже в марте 2014 года было понятно, что следующим этапом Кремль начнет строить сухопутный...