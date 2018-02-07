В подмосковной квартире найдены тела зарезанных супругов и травмированный младенец

Следователи Павловского Посада Московской области выясняют обстоятельства гибели молодых родителей в результате поножовщины. Рядом с трупами в квартире была обнаружена девочка-младенец. Она получила травму, но осталась жива.

Трагедия произошла в квартире, расположенной на девятом этаже жилого дома. Там в одном из помещений 6 февраля были обнаружены тела мужчины и его жены с резаными ранами в области шеи. "В этой же комнате обнаружен плачущий младенец. Незамедлительно была вызвана скорая помощь", - сообщает официальный сайт ГСУ СК РФ по Московской области.

Ребенок был доставлен в перинатальный центр Балашихи. "Его жизни ничего не угрожает", - добавили в следственном ведомстве.

Уголовное дело возбудили по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух или более лиц"), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного срока лишения свободы.

"Предварительно установлено, что несколько дней назад в семье родился ребенок и супружеская пара переехала на время из Москвы в Павловский Посад к родственникам", - говорится в пресс-релизе.

В ходе осмотра жилья выяснилось, что квартира изнутри была закрыта на замок и щеколду. С места происшествия изъяты два ножа, врезной замок с входной двери квартиры, образцы и пятна бурого цвета.

Следователи не уточняют, рассматривают ли они версию об убийстве и самоубийстве. Однако то, что квартира была заперта изнутри, свидетельствует в пользу этого предположения.

Для расследования уголовного дела создана следственная группа. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Допрашиваются свидетели.

По данным источника канала 360 в правоохранительных органах, трупы в квартире нашел отчим погибшей, эксперт Федерального казначейства. Чиновник не смог попасть в квартиру, и ему пришлось вскрывать запертую дверь. Внутри мужчина увидел тела падчерицы и ее мужа.

Дочь погибших была госпитализирована в состоянии общего переохлаждения и с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи также диагностировали у нее синдром угнетения центральной нервной системы.

Зарегистрировать младенца в органах ЗАГС погибшие родители не успели.

Добавим, за неделю это не единственная поножовщина с убийством, произошедшая в Павловском Посаде. Вечером 1 февраля в квартире дома на улице Тимирязева был обнаружен мертвым мужчина 1983 года рождения.

В рамках расследования убийства полицейские задержали подозреваемого 1970 года рождения. Как выяснилось, он распивал с потерпевшим алкоголь, а потом между собутыльниками произошел конфликт. В итоге подозреваемый ударил потерпевшего ножом, пишут "Павлово-посадские известия" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Подмосковья. // NEWSru.com