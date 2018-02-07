На Луганщині в.о. заступника декана вищого навчального закладу судитимуть за одержання хабара

Прокуратурою Луганщини направлено до суду обвинувальний акт за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою одного з вищих навчальних закладів області за ознаками вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

Розслідуванням встановлено, що в.о. заступника декана вимагала та одержала неправомірну вигоду за сприяння у складенні заліків та іспитів від одного зі студентів навчального закладу.

Під час одержання чергової суми неправомірної вигоди у розмірі 3500 грн службову особу затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В ході досудового розслідування правопорушниці обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області