На Луганщині в.о. заступника декана вищого навчального закладу судитимуть за одержання хабара

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Прокуратурою Луганщини направлено до суду обвинувальний акт за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою одного з вищих навчальних закладів області за ознаками вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України
Розслідуванням встановлено, що в.о. заступника декана вимагала та одержала неправомірну вигоду за сприяння у складенні заліків та іспитів від одного зі студентів навчального закладу.
Під час одержання чергової суми неправомірної вигоди у розмірі 3500 грн службову особу затримано в порядку ст. 208 КПК України.
В ході досудового розслідування правопорушниці обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
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