Охранная сигнализация как средство от краж

Как уберечь свое имущество от посягательств злоумышленников? Даем ответ на этот вопрос

В Украине во время праздников, по данным полиции, возросло число ограблений почти в два раза. Под прицелом воров оказались как дорогие коттеджи, так и обычные дома на окраинах, а также небольшие частные магазины и киоски.

Несколько дней назад было совершено нападение на известного бизнесмена в Киеве. Вооруженные злоумышленники, не стесняясь, ворвались в дом, когда хозяин спал, и забрали ценные вещи и деньги на сумму около 15 млн. гривен. Днем ранее подобное преступление было совершено в Днепре, бандиты прямо с сейфом вынесли около 2 миллионов долларов. При этом воры не останавливаются даже перед решетками на окнах и надежными дверными замками.

Специалисты рекомендуют надежный вариант, как уберечь собственность от злоумышленников — это охранная сигнализация с оповещением на пульт охраны.

Так, в очередной раз охранная система спасла имущество хозяина магазина в Запорожье. На днях на пульт охраны полицейского управления города поступил тревожный сигнал о том, что в магазине по улице Сикорского сработала сигнализация. Оператор моментально сообщил о происшествии мобильному наряду быстрого реагирования. По прибытию, они обнаружили в помещении воров, которые проникли внутрь в поисках легкой наживы. Полицейские оцепили объект и арестовали преступников.

Эксперты в очередной раз обращают внимание на то, что защитить имущество от посягательств на него посторонних можно с помощью современных технических средств охраны.

Сигнализация для дома, квартиры, коммерческого объекта сможет предотвратить кражу и сохранить ценные вещи. Кроме того, не лишним будет установить видеонаблюдение с круглосуточной записью. В комплексе, эти две системы охраны, дадут куда более хорошие результаты.

Сегодня злоумышленники не останавливаются ни перед чем: они вырывают решетки, проникают в помещения через окна вторых этажей, взламывают замки, выносят сейфы. О деньгах и драгоценностях, спрятанных в шкафах и матрасах, даже говорить не приходится, их находят в течении 10-15 минут пребывания в квартире.

Каждый самостоятельно, как обезопасить свое имущество, но при выборе предпочтение стоит отдавать надежным и проверенным средствам, среди которых, лидером является, пультовая сигнализация с наблюдением в полиции охраны. Если вы решили купить видеонаблюдение или охранную сигнализацию, обратитесь к профессионалам иначе экономия может обернуться куда большими материальными потерями.