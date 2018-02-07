Ляшко хочет чтобы расследовались все эпизоды дела депутатского сына-грабителя

"Поскольку у меня есть информация, что дело Попова фальсифицируется, я требую от генпрокурора принять меры для того, чтобы все преступления, которые были совершены, были расследованы", - добавил он

Дело сына народного депутата от РПЛ Игоря Попова Богдана, который был задержан с сообщником по обвинению в ограблении магазина, фальсифицируется. Об этом журналистам в кулурах ВР заявил глава РПЛ Олег Ляшко. Лидер партии отметил, что сын Попова не впервые нарушал закон.

"Я услышал, что передали дело в суд по Попову, но там только один эпизод, а по моей информации, я знаю, шесть эпизодов нападений Попова и этих малолетних преступников. Почему в суд передали один эпизод? Я считаю, что это договоренность с властью, чтобы уменьшить ответственность. Потому что если бы ушло шесть, то это была бы совсем другая ответственность", - сказал он.

"Поскольку у меня есть информация, что дело Попова фальсифицируется, я требую от генпрокурора принять меры для того, чтобы все преступления, которые были совершены, были расследованы", - добавил он.

Ляшко также отметил, что Попов до сих пор не сложил депутатский мандат. Сам лидер партии исключить нардепа не может.

"У нас нет таких планов, потому что численность фракции 20 депутатов. Если мы его исключим, тогда у нас будет меньше численность, которая предусмотренная действующим регламентом. Если бы была возможность - я бы исключил", - сказал он.

Напомним, сын нардепа Игоря Попова Богдан и его сообщник были задержаны по подозрению в ограблении магазина в Киеве на Оболони. По информации полиции, угрожая продавцам и посетителям оружием, злоумышленники забрали из кассы 2500 грн.

Как рассказали правоохранители, одного из фигурантов с поличным поймали неравнодушные мужчины и вместе с женщинами-продавщицами удерживали в магазине до приезда полиции. Его товарищу, который забрал наличные, удалось скрыться. Однако через 20 минут его задержали полицейские рядом с автостанцией "Полесье". Позже прокуратура объявила задержанным о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой). Отмечалось, что Богдан Попов и его сообщник ранее отказались свидетельствовать о нападении на магазин, сославшись на 63 статью Конституции Украины.

29 ноября Оболонский районный суд Киева присудил сыну народного депутата Верховной Рады Попова Богдану круглосуточный домашний арестдо 29 января.

6 февраля 2018 года полиция передала в суд обвинение сына Богдана Попова и его сообщника в разбойном нападении на магазин. // 112.ua