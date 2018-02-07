В Израиле на 7 лет посадили раввина, возвращавшего иудейкам фертильность «лечебным сексом»

Израильский суд вынес 6 февраля приговор 49-летнему раввину из священного для иудеев города Цфат, а также бывшему главе иешивы (высшего религиозного учебного заведения) Эзре Шейнбергу. Он признан виновным в серии циничных сексуальных преступлений, совершенных в отношении верующих женского пола. Жена раввина знала о преступлениях мужа, но считала его контакты с другими женщинами "лечебными процедурами".

По решению суда Эзра Шейнберг проведет за решеткой 7,5 года, пишет NEWSru Israel.

Потерпевшими по уголовному делу проходили 14 женщин, хотя жертв могло быть еще больше. Следователи полагают, что многие пострадавшие не решились обратиться в правоохранительные органы. Ряд обвинений защите удалось оспорить. В итоге Шейнберга признали виновным в сексуальном преследовании восьми женщин. Все они были иудейками, которые приезжали к известному раввину за советом и консультацией по различным проблемам, в том числе медицинского характера. В частности, потерпевшие рассчитывали на помощь популярного мистика и знатока Каббалы после неудачных попыток забеременеть.

От действий Шейнберга пострадали молодые иудейки, которые были замужем за его учениками, получавшими образование в иешиве "Орот а-Ари" в Цфате. Раввин убеждал жертв в том, что он обладает уникальной методикой возвращения фертильности через "релаксацию". В итоге религиозный деятель обманом получал согласие евреек на совершение с ними половых актов, пишет The Times of Israel.

Шейнберг был арестован 1 июля 2015 года при попытке скрыться за рубежом. Это произошло после того, как в середине июня пострадавшие обратились с жалобами к главному раввину Цфата Шмуэлю Элияху. Он вместе с другими раввинами провел внутреннюю проверку, после чего передал информацию о совершенных преступлениях в правоохранительные органы.

В ходе внутренней проверки выяснилось, что супруга Шейнберга знала о его сексуальных контактах с религиозными поклонницами, но считала половые акты "частью лечебной терапии".

Эзра Шейнберг был известен как знаток Каббалы и автор нескольких религиозных трудов по изучению Торы. У него есть восемь детей и несколько внуков.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. В итоге раввина признали виновным в изнасилованиях, сексуальных домогательствах, развратных действиях, мошенничестве, создании препятствий следствию и других преступлениях.

Шейнберг дал признательные показания и заключил досудебную сделку. Обвинение просило для него девять лет тюрьмы.

После вынесения приговора адвокат Сара Маркович, представлявшая интересы трех потерпевших, заявила, что в целом удовлетворена судебным решением, хотя оно и оказалось сравнительно мягким. // NEWSru.com