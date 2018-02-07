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В Израиле на 7 лет посадили раввина, возвращавшего иудейкам фертильность «лечебным сексом»

07.02.2018 11:45

Израильский суд вынес 6 февраля приговор 49-летнему раввину из священного для иудеев города Цфат, а также бывшему главе иешивы (высшего религиозного учебного заведения) Эзре Шейнбергу. Он признан виновным в серии циничных сексуальных преступлений, совершенных в отношении верующих женского пола. Жена раввина знала о преступлениях мужа, но считала его контакты с другими женщинами "лечебными процедурами".

По решению суда Эзра Шейнберг проведет за решеткой 7,5 года, пишет NEWSru Israel.

Израильский суд вынес 6 февраля приговор 49-летнему раввину из священного для иудеев города Цфат, а также бывшему главе иешивы (высшего религиозного учебного заведения) Эзре ШейнбергуПотерпевшими по уголовному делу проходили 14 женщин, хотя жертв могло быть еще больше. Следователи полагают, что многие пострадавшие не решились обратиться в правоохранительные органы. Ряд обвинений защите удалось оспорить. В итоге Шейнберга признали виновным в сексуальном преследовании восьми женщин. Все они были иудейками, которые приезжали к известному раввину за советом и консультацией по различным проблемам, в том числе медицинского характера. В частности, потерпевшие рассчитывали на помощь популярного мистика и знатока Каббалы после неудачных попыток забеременеть.

От действий Шейнберга пострадали молодые иудейки, которые были замужем за его учениками, получавшими образование в иешиве "Орот а-Ари" в Цфате. Раввин убеждал жертв в том, что он обладает уникальной методикой возвращения фертильности через "релаксацию". В итоге религиозный деятель обманом получал согласие евреек на совершение с ними половых актов, пишет The Times of Israel.

Шейнберг был арестован 1 июля 2015 года при попытке скрыться за рубежом. Это произошло после того, как в середине июня пострадавшие обратились с жалобами к главному раввину Цфата Шмуэлю Элияху. Он вместе с другими раввинами провел внутреннюю проверку, после чего передал информацию о совершенных преступлениях в правоохранительные органы.

В ходе внутренней проверки выяснилось, что супруга Шейнберга знала о его сексуальных контактах с религиозными поклонницами, но считала половые акты "частью лечебной терапии".

Эзра Шейнберг был известен как знаток Каббалы и автор нескольких религиозных трудов по изучению Торы. У него есть восемь детей и несколько внуков.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. В итоге раввина признали виновным в изнасилованиях, сексуальных домогательствах, развратных действиях, мошенничестве, создании препятствий следствию и других преступлениях.

Шейнберг дал признательные показания и заключил досудебную сделку. Обвинение просило для него девять лет тюрьмы.

После вынесения приговора адвокат Сара Маркович, представлявшая интересы трех потерпевших, заявила, что в целом удовлетворена судебным решением, хотя оно и оказалось сравнительно мягким. // NEWSru.com

 

 

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