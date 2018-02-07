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На Николаевщине задержаны глава Кривоозерской РГА и двое фигурантов дела о взятке

07.02.2018 11:55

Алексей МирошниченкоГлава Кривоозерской РГА Алексей Мирошниченко, начальник отдела образования РГА и заведующий сектором хозяйственного обеспечения РГА, которые требовали от предпринимателя 9 тысяч гривен и кожаное кресло, задержаны и помещены в изоляторы временного содержания.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник издания в ГУНП в Николаевской области.

задержаны глава Кривоозерской РГА и двое фигурантов дела о взятке

Напомним, во вторник, 6 февраля, сотрудники управления защиты экономики в Николаевской области ДЗЭ Нацполиции провели обыск в рабочем кабинете главы Кривоозерской РГА Алексея Мирошниченко в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки»). По информации следствия, Алексей Мирошниченко, начальник отдела образования РГА и заведующий сектором хозяйственного обеспечения РГА вымогали от предпринимателя 9 тысяч гривен и кожаное кресло стоимостью около 9,4 тысячи гривен в обмен на согласование ему аренды помещения.

В этот же день и глава РГА, и еще двое фигурантов были задержаны в рамках ст. 208 УПК Украины. Алексей Мирошниченко вместе с начальницей отдела образования РГА помещены в изолятор временного содержания в пгт Врадиевка, а заведующий сектором хозяйственного обеспечения РГА – в изолятор временного содержания в городе Вознесенске.

В среду, 7 февраля, им будет сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки») и Первомайский горрайонный суд изберет им меру пресечения.

 

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