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В Тбилиси ранили женщину, воевавшую в Абхазии, Южной Осетии и на Донбассе, ее сын убит

07.02.2018 14:27

Нападение на Гугешашвили, которая прошла три войны, произошло в ее квартире. Убийцам ее сына удалось скрыться.

В Тбилиси совершено покушение на Додо Гугешашвили, которая участвовала в войне на Донбассе на стороне сил АТО, а в 1990-х командовала в Грузии националистическим военизированным формированием Мхедриони.

Гугешашвили участвовала в вооруженных конфликтах в Абхазии и Южной Осетии, а также в войне на Донбассе / Фото fakty.ua

Как сообщает 1tv.ge, нападение произошло в квартире Гугешашвили. В результате покушения был убит ее сын, а сама Додо Гугешашвили получила ранение.

Преступникам при этом удалось скрыться. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства и покушения на убийство при отягчающих обстоятельствах.

Стоит отметить, что ранее Гугешашвили участвовала в вооруженных конфликтах в Абхазии и Южной Осетии, а также в войне на Донбассе, где она обучала украинских добровольцев. // УНИАН

 

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