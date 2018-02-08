В Тбилиси ранили женщину, воевавшую в Абхазии, Южной Осетии и на Донбассе, ее сын убит

Нападение на Гугешашвили, которая прошла три войны, произошло в ее квартире. Убийцам ее сына удалось скрыться.

В Тбилиси совершено покушение на Додо Гугешашвили, которая участвовала в войне на Донбассе на стороне сил АТО, а в 1990-х командовала в Грузии националистическим военизированным формированием Мхедриони.

Как сообщает 1tv.ge, нападение произошло в квартире Гугешашвили. В результате покушения был убит ее сын, а сама Додо Гугешашвили получила ранение.

Преступникам при этом удалось скрыться. Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства и покушения на убийство при отягчающих обстоятельствах.

Стоит отметить, что ранее Гугешашвили участвовала в вооруженных конфликтах в Абхазии и Южной Осетии, а также в войне на Донбассе, где она обучала украинских добровольцев. // УНИАН