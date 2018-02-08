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Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 06.02.2018

07.02.2018 14:38

Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 06.02.2018

До Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції надійшла заява 27-річного охоронця супермаркету про те, що невідома особа з приміщення магазину намагалася таємно викрасти продукти харчування загальною вартістю – 485 гривень. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські у скоєнні вказаного правопорушення викрили 31-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення.

Картинки по запросу ГУНП в Одеській області

До Київського відділу поліції надійшла заява 38-річного чоловіка про те, що біля будинку за місцем мешкання невстановлена особа намагалася таємно викрасти акумулятор з його автомобіля. Правоохоронці під час проведення оперативно-розшукових заходів у скоєні даного злочину викрили 29-річного чоловіка, від якого отримали правдиві свідчення.

До Суворовського відділу поліції надійшла заява 55-річного співробітника супермаркету про те, що в приміщенні вказаного магазину невідомий зловмисник таємно викрав 1,5 кг м'яса. Сума збитку - 1144 гривень. Вжитими заходами поліцейські у скоєні злочину викрили раніше судимого 30-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення. Речові докази вилучено.

ВК ГУНП в Одеській області

 

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