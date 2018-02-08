Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно двох членів банди

Генеральною прокуратурою України до Фастівського міськрайонного суду Київської області для розгляду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно двох встановлених членів банди, які обвинувачуються за ст. 257, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України в участі в озброєній банді, організованій з метою нападу на окремих осіб, в незаконному позбавленні волі і викраденні людини, вимаганні передачі чужого майна та купівлі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу.

У ході досудового розслідування встановлено, що двоє обвинувачених ввійшли до складу банди, яка мала спільний план злочинних дій, що зводився до викрадення та незаконного позбавлення волі очільника Департаменту одного з державних підприємств з метою вимагання від його родичів та знайомих грошових коштів за його звільнення.

Так, 18.07.2016 біля місця проживання вказаної особи в м. Києві, з застосуванням вогнепальної зброї та фізичного насильства, члени банди викрали його та перевезли до будинку, розташованого в одному з сіл району Київської області, де помістили в заздалегідь підготовлене замасковане підвальне приміщення.

В даному підвальному приміщенні члени банди, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, протягом більш як 8 місяців, а саме - до звільнення 26.03.2017, незаконно позбавили волі потерпілого, та пред’явили йому вимогу про сплату грошових коштів за звільнення у особливо великих розмірах, а саме 10 мільйонів євро.

Довідково: за вчинені злочини обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України