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В Дагестане обыскивают все министерства. Посты ДПС заняли полицейские из других регионов

07.02.2018 15:21

7 февраля сотрудники федеральных правоохранительных ведомств пришли с обысками почти во все министерства и другие республиканские структуры Дагестана, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его данным, выемки документации проводятся в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств.

Картинки по запросу Дагестан

В связи с оперативными мероприятиями полностью заменен личный состав на постах дорожно-патрульной службы. На дежурство вышли сотрудники полиции и Росгвардии из других российских регионов.

Другой источник отметил, что сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ и МВД проводят выемки, в том числе в региональном министерстве финансов, министерстве здравоохранения, органах образования, Управлении службы судебных приставов, других правоохранительных структурах, включая городские и даже районные подразделения.

  • С января в Дагестане работает совместная федеральная комиссия ФСБ, МВД и СК во главе с заместителем генерального прокурора Иваном Сыдоруком, в задачи которой поставлены «проверка состояния законности» и «декриминализация властных структур» республики.
  • 5 февраля в Махачкале были задержаны исполняющий обязанности премьер-министра республики Абдусамад Гамидов, двое его заместителей и бывший министр образования. Их обвинили в хищении бюджетных средств на сумму более 100 миллионов рублей.
  • После задержания чиновников временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев распустил правительство республики и предложил назначить новым премьером министра экономики Татарстана Артема Здунова.
  • Ранее были заведены уголовные дела в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева и главного архитектора города Магомедрасула Гитинова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий. // Медуза

 

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