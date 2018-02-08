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В Одесі затримали терориста з «ДНР», завербованого російськими спецслужбами

07.02.2018 15:43

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали в Одесі бойовика терористичної організації «ДНР», який прибув до регіону для виконання завдань ФСБ Росії.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Одещини у червні 2014 у складі групи з двадцяти найманців пройшов навчання на одному з військових полігонів Ростовської області РФ.

СБУ

Після цього бойовик був зарахований до складу одного з незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Уже у липні 2014-го року він перебував на передових позиціях терористів у Шахтарському районі Донецької області та брав безпосередню участь у збройному протистоянні силам антитерористичної операції.

Згодом, перебуваючи на території РФ, чоловік був завербований співробітниками ФСБ. Від кураторів він отримав завдання, після повернення на Одещину, збирати актуальні розвідувальні відомості про обстановку у регіоні, зокрема у прилеглих районах до так званого Придністров’я. Він також мав «відпрацювати» нелегальні канали проникнення на територію України з придністровського регіону Республіки Молдова.

Співробітники української контррозвідки отримали оперативну інформацію про прибуття колишнього бойовика до Одеси з території тимчасово анексованого Криму, та затримали його у встановленому законом порядку.

Бойовику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії.

 

Прес-центр СБ України

 

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