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Замороженный российскими полицейскими задержанный перед смертью был жестоко избит

07.02.2018 15:55

На Ямале житель поселка Толька Марат Шафиков, который после задержания замерз в неотапливаемом помещении опорного пункта, был сильно избит перед смертью. Об этом Ura.ru рассказала дочь погибшего Лейсан Шафикова.

По ее словам, тело отца было покрыто многочисленными ранами, ссадинами и порезами. Нос был сломан, а на шее остались «странные искривления».

Картинки по запросу замерз в полиции

«Переломаны кости, многочисленные следы от электрошокера. Он был абсолютной весь черный от избиения», — рассказала Шафикова.

По данным издания, мужчина умер утром 31 декабря. Перед этим он поссорился со своей сожительницей, которая пожаловалась на Шафикова знакомому участковому. Тогда мужчину забрали в опорный пункт, сильно избили и оставили в неотапливаемом помещении в сорокаградусный мороз. Примерно через двое суток полицейские увезли замерзшее тело мужчины в лес и засыпали снегом.

Всего в поселке работают двое участковых Айгали Султанов и Арман Кулбаев. По данным издания, они оба задержаны. В пресс-службе ямальского Следственного комитета рассказали Ura.ru, что Кулбаев уволен со своего поста и арестован. Его обвиняют в халатности (статья 293 УК) и в превышении должностных полномочий (статья 286 УК). // Медиазона

 

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