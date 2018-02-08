Российские преступники поддержали олимпийскую сборную России

В ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области в рамках проведения городской акции в поддержку олимпийской сборной России сотрудниками воспитательной службы учреждения был организован флешмоб с участием более 200 осужденных.

- Несмотря на то, что осужденные находятся в местах лишения свободы, - рассказал заместитель начальника ФКУ ИК-8 подполковник внутренней службы Виктор Феофанов, - они также переживают и болеют за российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде. К нам обратились сами осужденные, которые выступили с инициативой проведения данного мероприятия, а представители администрации в свою очередь оказали помощь в организации флешмоба.

По словам осужденного Виктора, отбывающего наказание в колонии уже год, основная задача всех россиян, в том числе и осужденных, состоит в поддержке российских спортсменов на предстоящих соревнованиях.

- Пусть их осталось мало, но они должны сплотиться и показать, что мы русские люди, несмотря на санкции, берем умением, а не числом, - делится впечатлениями осужденный Виктор. - На моей памяти это уже третьи спортивные санкции в отношении нашей страны. В 80 году это была Москва, когда к нам отказались приехать часть стран, в ответ в 84 году наши спортсмены отказались участвовать, сейчас история повторяется. Но я уверен, что наша команда достойно выступит на зимней Олимпиаде. // 76.fsin.su