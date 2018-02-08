Посадовця Пенсійного фонду та його спільницю судитимуть за шахрайство з пенсійним стажем

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами надання пропозиції здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за надання для третьої особи неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 369-2 України) та незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України)

Досудовим слідством встановлено, що співробітник Управління пенсійного фонду разом зі своєю знайомою одержали кошти від місцевого мешканця за так зване «зарахування гірничого трудового стажу» з метою подальшого незаконного оформлення пенсійних виплат.

Співробітник пенсійного фонду пообіцяв здійснити вплив на прийняття рішення уповноваженою особою за грошову винагороду. Зловмисники своїми шахрайськими діями заволоділи грошовими коштами у розмірі 130 тис гривень.

Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду.

Нагадаємо, 24 листопада 2017 року слідчими прокуратури Луганської області та оперативниками Управління захисту економіки в Луганській області Нацполіції затримано фігурантів вказаної справи під час одержання частини неправомірної вигоди.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 369-2 передбачає покарання у виді штрафу від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, санкція ч. 3 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Прес-служба прокуратури Луганської області