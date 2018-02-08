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Посадовця Пенсійного фонду та його спільницю судитимуть за шахрайство з пенсійним стажем

07.02.2018 16:19

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами надання пропозиції здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за надання для третьої особи неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 369-2 України) та незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України)

 

Досудовим слідством встановлено, що співробітник Управління пенсійного фонду разом зі своєю знайомою одержали кошти від місцевого мешканця за так зване «зарахування гірничого трудового стажу» з метою подальшого незаконного оформлення пенсійних виплат.

Картинки по запросу прокуратура Луганської області

Співробітник пенсійного фонду пообіцяв здійснити вплив на прийняття рішення уповноваженою особою за грошову винагороду. Зловмисники своїми шахрайськими діями заволоділи грошовими коштами у розмірі 130 тис гривень.

Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду.

Нагадаємо, 24 листопада 2017 року слідчими прокуратури Луганської області та оперативниками Управління захисту економіки в Луганській області Нацполіції затримано фігурантів вказаної справи під час одержання частини неправомірної вигоди.

 

Довідково: санкція ч. 2 ст. 369-2 передбачає покарання у виді штрафу від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, санкція ч. 3 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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