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В Запорожье разоблачили онлайн-порностудию

07.02.2018 16:31

Студию создала 32-летняя запорожанка

В Запорожье полиция пресекла деятельность онлайн-порностудии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Фото: market.korupciya.com

Как стало известно, студия работала в Днепровском районе города, а создала ее 32-летняя местная жительница.

"Получили оперативную информацию о том, что неизвестный занимается созданием продукции порнографического характера и ее распространением через всемирную сеть интернет", – говорится в сообщении.

Во время санкционированного обыска, который состоялся 6 февраля в квартире, где было организовано "предприятие", изъяли компьютерную технику, средства фото- и видеофиксации, а также другие вещественные доказательства.

В настоящее время стражи порядка ведут расследование по статье Уголовного кодекса об "изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов".

Ранее в Ровно разоблачили две онлайн-порностудии. В незаконном бизнесе работали 5 проституток в возрасте от 20 до 25 лет. Среди них была и танцовщица одного из элитных клубов. // Сегодня

 

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