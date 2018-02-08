В Запорожье разоблачили онлайн-порностудию

В Запорожье полиция пресекла деятельность онлайн-порностудии. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как стало известно, студия работала в Днепровском районе города, а создала ее 32-летняя местная жительница.

"Получили оперативную информацию о том, что неизвестный занимается созданием продукции порнографического характера и ее распространением через всемирную сеть интернет", – говорится в сообщении.

Во время санкционированного обыска, который состоялся 6 февраля в квартире, где было организовано "предприятие", изъяли компьютерную технику, средства фото- и видеофиксации, а также другие вещественные доказательства.

В настоящее время стражи порядка ведут расследование по статье Уголовного кодекса об "изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов".

Ранее в Ровно разоблачили две онлайн-порностудии. В незаконном бизнесе работали 5 проституток в возрасте от 20 до 25 лет. Среди них была и танцовщица одного из элитных клубов. // Сегодня