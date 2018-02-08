Посадовця філії Рівненського навчально-курсового комбінату викрито на хабарі у 40 тис. грн.

6 лютого 2018 року військовою прокуратурою Рівненського гарнізону Західного регіону України за матеріалами та спільно з оперативними співробітниками Управління захисту економіки Нацполіції України в Рівненській області, в рамках контролю за вчиненням злочину, задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди в.о. директора філії Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат Українського державного підприємства «Укрінтеравтосервіс».

Грошові кошти в розмірі 40 тис грн призначалися за вирішення питання щодо надання громадянину в оренду приміщень, які перебувають на балансі вказаного підприємства. Виплата хабара проходила через перерахунок на банківську картку.

Вказану особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. На даний час проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, а також обшуки за місцем роботи та проживання.

За результатами їх проведення будуть вирішенні питання щодо повідомлення посадовцю про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України