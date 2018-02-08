В Москве уголовник убил сотрудника автомойки, который не торопился ночью мыть его «бумер» (видео)

Сотрудники полиции ОМВД России по городскому округу Ступино Московской области задержали ранее неоднократно судимого 24-летнего жителя столицы, который подозревается в убийстве работника мойки. Потерпевший скончался после избиения, вызванного его отказом обслужить клиента и помыть его иномарку.

Преступление зафиксировали камеры наблюдения, установленные на территории автомойки. А видеозаписи опубликованы на официальном сайте областного ГУ МВД.

По данным начатого расследования, подозреваемый рецидивист, находясь в помещении автомойки, расположенной на Транспортной улице в Ступино, "в ходе словесного конфликта причинил телесные повреждения 39-летнему сотруднику организации, который впоследствии потерял сознание".

"Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался", - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска идентифицировали подозреваемого, после чего предполагаемый убийца был задержан.

По данным прессы, ссора работника автомойки с клиентом произошла в 03:30 7 февраля из-за того, что потерпевший не торопился мыть его BMW. Сотрудники мойки в момент появления автомобилиста и его друга спали, передает РИА "Новости".

На опубликованных кадрах видно, что в помещении автомойки шел напряженный разговор с участием четырех мужчин. Пока один из посетителей использовал словесные аргументы, его спутник мощным ударом нокаутировал одного из сотрудников автомойки, а потом свалил с ног и его коллегу, который остался в сознании. Даже не пытаясь оказать помощь пострадавшим, агрессивные клиенты удалились.

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Уголовное дело возбудили по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он был судим за кражи. // NEWSru.com