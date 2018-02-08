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В Германии достигли соглашения о формировании нового коалиционного правительства

07.02.2018 17:08

Теперь за соглашение должны проголосовать более 460 тысяч членов СДПГ и дать свое согласие

Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии достигли соглашения о формировании нового коалиционного правительства после заключительного раунда переговоров, длившегося почти сутки. Об этом заявил глава администрации канцлера Петер Альтмайер, сообщает Spiegel.

Переговоры завершились. Фото: AFP

"У нас есть коалиционное соглашение, которое означает положительные вещи для многих, многих граждан. Сейчас хочется просто принять душ, потому что мы долго и трудно договаривались в течение последних нескольких часов", – сказал Альтмайер.

Стороны также распределили 15 министерских портфелей, треть из которых получили социал-демократы. В частности, лидер СДПГ Мартин Шульц будет назначен новым министром иностранных дел.

Однако на достижении соглашения процесс формирования правительства не заканчивается.

Теперь за соглашение должны проголосовать более 460 000 членов СДПГ и дать свое согласие. Этот процесс, как ожидается, продлится около трех недель.

В блоке ХДС/ХСС процедура проще – Ангеле Меркель необходимо лишь одобрение партийного съезда христианских демократов.

Если социал-демократы не выскажутся против заключенного соглашения, Германия получит новое правительство к католической Пасхе, которая в этом году приходится на 1 апреля.

Как сообщалось, коалиционное правительство блока Христианско-демократического союза- Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии не планирует менять свою политику в отношении санкций против России. // Сегодня

 

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