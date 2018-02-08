В Германии достигли соглашения о формировании нового коалиционного правительства

Теперь за соглашение должны проголосовать более 460 тысяч членов СДПГ и дать свое согласие

Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии достигли соглашения о формировании нового коалиционного правительства после заключительного раунда переговоров, длившегося почти сутки. Об этом заявил глава администрации канцлера Петер Альтмайер, сообщает Spiegel.

"У нас есть коалиционное соглашение, которое означает положительные вещи для многих, многих граждан. Сейчас хочется просто принять душ, потому что мы долго и трудно договаривались в течение последних нескольких часов", – сказал Альтмайер.

Стороны также распределили 15 министерских портфелей, треть из которых получили социал-демократы. В частности, лидер СДПГ Мартин Шульц будет назначен новым министром иностранных дел.

Однако на достижении соглашения процесс формирования правительства не заканчивается.

Теперь за соглашение должны проголосовать более 460 000 членов СДПГ и дать свое согласие. Этот процесс, как ожидается, продлится около трех недель.

В блоке ХДС/ХСС процедура проще – Ангеле Меркель необходимо лишь одобрение партийного съезда христианских демократов.

Если социал-демократы не выскажутся против заключенного соглашения, Германия получит новое правительство к католической Пасхе, которая в этом году приходится на 1 апреля.

Как сообщалось, коалиционное правительство блока Христианско-демократического союза- Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии не планирует менять свою политику в отношении санкций против России. // Сегодня