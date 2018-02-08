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В Харькове задержали международную банду наркоторговцев (фото)

07.02.2018 17:21

Правоохранители в Харькове задержали участников преступной группы, занимавшейся продажей наркотиков среди иностранных студентов харьковских вузов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Картинки по запросу задержание

По данным следствия, 55-летний гражданин Египта наладил канал поставок в Харьков запрещенных веществ. Здесь дальнейшее распространение организовывал 36-летний палестинец, который отвечал за сбыт и получение доходов, а также его помощница, уроженка Сумской области, занимавшаяся фасовкой и хранением «товара».

Наконец, непосредственно распространением наркотиков среди студентов занимались двое парней из Ирака и Украины.

Полицейские вместе с «КОРДом» и прокуратурой провели восемь обысков, во время которых изъяли больше килограмма расфасованной «травки», 41 тысячу гривен, банковские карты, документы на жилье и мобильные телефоны.

Пятеро участников преступной группировки задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.\Следователи открыли уголовное производство по статье 307 У К Украины («незаконное производство, хранение и сбыт наркотиков»).

В случае, если вина участников группировки будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы. // Realist

 

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