В Харькове задержали международную банду наркоторговцев (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По данным следствия, 55-летний гражданин Египта наладил канал поставок в Харьков запрещенных веществ. Здесь дальнейшее распространение организовывал 36-летний палестинец, который отвечал за сбыт и получение доходов, а также его помощница, уроженка Сумской области, занимавшаяся фасовкой и хранением «товара».

Наконец, непосредственно распространением наркотиков среди студентов занимались двое парней из Ирака и Украины.

Полицейские вместе с «КОРДом» и прокуратурой провели восемь обысков, во время которых изъяли больше килограмма расфасованной «травки», 41 тысячу гривен, банковские карты, документы на жилье и мобильные телефоны.

Пятеро участников преступной группировки задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.\Следователи открыли уголовное производство по статье 307 У К Украины («незаконное производство, хранение и сбыт наркотиков»).

В случае, если вина участников группировки будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы. // Realist