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Жительница Николаева убила своего новорожденного ребенка и выбросила тело в мусорник

07.02.2018 17:35

В Николаеве 30-летняя женщина скрывала беременность и убила своего новорожденного ребенка.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

убийство

В полицию 7 февраля поступило сообщение, что в контейнере для бытового мусора по улице Крылова нашли младенца без признаков жизни. На место происшествия прибыли полицейские. Судебно-медицинский эксперт, осмотрев тело ребенка, обнаружил признаки насильственной смерти.

«В течение нескольких часов установили 30-летнюю роженицу, которая ночью родила ребенка, убила и решила потом от него избавиться. Женщина жила неподалеку, поэтому выбросила тело младенца в ближайший контейнер для мусора. Предварительно известно, что беременность она скрывала, родила прямо на балконе своей квартиры, пока двое других ее детей спали», - отмечено в сообщении.

По данному факту начали уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Сейчас с злоумышленницей работают следователи. // Преступности НЕТ

 

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