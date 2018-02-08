Увага, розшук! Допоможіть встановити місцезнаходження двох неповнолітніх дівчат (фото)

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Слов’янським відділом поліції ГУНП Донецькій області встановлюється місцезнаходження безвісті зниклих жительок Слов’янська (подруг), які 5 лютого пішли з дому та не повернулися. Зі слів батьків останній раз дівчата виходили на зв'язок сьогодні, 7 лютого, близько 11.00.
Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 155 см, волосся темне, худорлявої статури.
Одягнена: в зелену куртку з хутром, темні джинси, чорні чоботи.
Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 155 см, волосся світле, середньої статури.
Одягнена: в синю куртку з білим хутром, джинси і чорні чоботи, при собі синій джинсовий рюкзак.
Прохання до всіх, якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження зниклих дівчат, просимо негайно повідомити про це за телефонам 095-418-86-74, 095-553-5151, 095-719-89-83 або 102.
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