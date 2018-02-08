Увага, розшук! Допоможіть встановити місцезнаходження двох неповнолітніх дівчат (фото)

Слов’янським відділом поліції ГУНП Донецькій області встановлюється місцезнаходження безвісті зниклих жительок Слов’янська (подруг), які 5 лютого пішли з дому та не повернулися. Зі слів батьків останній раз дівчата виходили на зв'язок сьогодні, 7 лютого, близько 11.00.

Сліщенко Ілона Сергіївна, 27.02.203 року народження

Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст 155 см, волосся темне, худорлявої статури.

Одягнена: в зелену куртку з хутром, темні джинси, чорні чоботи.

Виноградська Анастасія Олександрівна, 22.04.2001 року народження





Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 155 см, волосся світле, середньої статури.

Одягнена: в синю куртку з білим хутром, джинси і чорні чоботи, при собі синій джинсовий рюкзак.

Прохання до всіх, якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцезнаходження зниклих дівчат, просимо негайно повідомити про це за телефонам 095-418-86-74, 095-553-5151, 095-719-89-83 або 102.