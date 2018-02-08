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У Хмельницькому взяли під варту чоловіка, який через ревнощі вбив свого знайомого

07.02.2018 17:50

  У Хмельницькому правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, його підозрюють у вбивстві свого знайомого через ревнощі. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. 

Про подробиці розповів «Хмельницький».

убивство

Дуже часто людська жорстокість просто не має меж. Люди знущаються над тваринами, жорстоко б'ють своїх дітей, вбивають заради грошей або просто заради розваги. Жахливо, коли син убиває рідну матір або батька, чи чоловік позбавляє життя свою дружину. Не рідко трапляються випадки, коли вбивають через ревнощі. Здебільшого, людина скоює жахливі вчинки, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

Таке жахливе вбивство трапилося 25 січня, у Хмельницькому. У гості до 28-річного чоловіка завітав його знайомий. Також у цій квартирі на Львівському шосе була присутня жінка, через яку згодом і виникла суперечка. Вони влаштували застілля із вживанням спиртних напоїв. Раптом чоловіки почали сперечатися. Господар почав ревнувати свою кохану. Вирішити конфлікт мирним шляхом їм, на жаль, не вдалося. Зловмисник дуже розлютився, схопив ніж, який лежав на столі і декілька разів вдарив ним 47-річного чоловіка в район грудної клітини і живота. Від отриманих травм потерпілий помер. Однак його знайомі навіть одразу не помітили цього. Коли ж вони зрозуміли, що сталося, то викликали медиків. Лікарі прибули на місце події, але вже не змогли врятувати чоловіка.

За даними правоохоронців, підозрюваний та інші учасники застілля спробували приховати обставини вбивства. Однак поліцейським таки вдалося з'ясувати подробиці того, що сталося.

Зловмисника затримали на місці події. Він знаходився в ізоляторі тимчасового тримання. Відповідно до ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Згодом йому оголосять про підозру та оберуть міру запобіжного заходу. Далі суд розгляне подробиці справи та призначить покарання.

Хмельницький міськрайонний суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Обираючий вказаний запобіжний захід, суддя врахувала те, що підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів насильницького характеру, має схильність до вживання спиртних напоїв та ніде не працює. Також підозрюваний може здійснювати вплив на свідків події. Захисник наполягав застосувати до підозрюваного цілодобовий домашній арешт. Але це не можливо, оскільки чоловік проживає в квартирі з одним зі свідків події.

 

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