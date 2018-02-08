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В Киеве клиенты попадали в подпольное казино... через шкаф (фото)

07.02.2018 18:05

 В Департаменте защиты экономики Нацполиции сообщили о необычном случае, который произошел в столице. Правоохранители разоблачили работу казино, вход в которое был замаскирован под… одежный шкаф.

"Данное заведение находилось в полуподвальном помещении жилого дома. На первый взгляд это был обычный офис. Однако для постоянных клиентов открывались двери шкафа для верхней одежды, через которые они попадали в другое помещение, где и располагалось казино", – сообщили в департаменте.

Фото: Департамент защиты экономики

Фото: Департамент защиты экономики

В игорном заведении, которые запрещены законом, обнаружили автоматы старого образца, компьютеры с установленным программным обеспечением симуляции азартных игр, покерные столы и рулетку. Во время проведения процессуальных мероприятий правоохранители изъяли 35 единиц игрового оборудования и "черновую" документацию.

подпольное казино

Кстати, чтобы попасть вовнутрь заведения для проведения обысков, правоохранителям понадобилась помощь ГСЧС, поскольку все ходы-выходы были заблокированы.

подпольное казино

подпольное казино

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