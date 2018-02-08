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В винницкой колонии застрелился прапорщик

08.02.2018 09:50

Прапорщик работал младшим инспектором отдела режима и охраны учреждения объекта.

В Винницкой колонии исполнения наказаний №1 застрелился работник. На самоубийство мужчина решился в комнате, где хранят оружие.

суицид

Расследование по факту проводит следственный отдел межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции, передает Gazeta.ua.

По предварительной версии следствия, мужчина застрелился из-за проблем в личной жизни, сообщили в пресс-службе прокуратуры в Винницкой области.

Известно, что в органах государственной исполнительной службы он работал 10 лет. На этой должности — 2 года.

О нем отзываются хорошо. На работе проблем у него не было. Предполагают, покончил жизнь самоубийством из-за неразделенной любви. Был неженатым. 

 

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