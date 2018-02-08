Мужчина пытался купить 11-летнюю девочку за 250 долларов и наркотики

48-летний житель Канзаса, США, Эрнест Мерле Анджана пытался купить 11-летнюю девочку. Он предложил за нее 250 долларов и несколько грамм наркотического вещества. Он был обвинен в попытке торговли людьми.

Об этом пишет Kentucky.com

Фактически никакой девочки не было. Однако обвиняемый выразил явную заинтересованность в покупке. Это выяснили в рамках тайного расследования отделения киберпреступлений Генеральной прокуратуры штата Кентукки.

Также ему были предъявлены обвинения по пяти пунктам незаконного использования электронных средств, чтобы побудить несовершеннолетнего заниматься незаконной сексуальной деятельностью. Данные об этом были изъяты с его телефона и планшета. После он попытался также купить несовершеннолетнюю, предложив 250 долларов наличными и несколько грамм мета.

Сейчас обвиняемый находится в Кентукки, позже он будет перенаправлен в Канзас, если его вина будет доказана, то ему грозит до 20 лет тюрьмы. Согласно имеющимся данным, Анджана уже ранее был судим за инцест. // Сегодня