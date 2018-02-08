На Харьковщине торговали поддельным виски через Viber

В Харьковской области налоговая полиция обнаружила алкогольного «подпольщика». Злоумышленник продавал поддельный виски и коньяк через мобильное приложение "Viber".

Об этом рассказал первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Янчук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления.

Так, в рамках операции "Акциз 2018", работники налоговой милиции региона пресекли деятельность очередного незаконного цеха по производству ликеро-водочных изделий.

"Общая сумма изъятых ТМЦ составляет более 2 млн грн, из которых подакцизных товаров на сумму более 1 млн 500 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий было установлено, что 40-летний харьковчанин открыл подпольной цех по массовому производству водочных изделий.

"Незаконно изготовленную фальсифицированную ликеро-водочную продукцию изобретатель реализовывал через сеть Интернет, мобильное приложение "Viber" и через курьерские службы доставки грузов по всей территории Украины", - рассказал А.Янчук.

По признакам преступления, предусмотренного ч.1, ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины, открытое уголовное производство.

Напомним, за год теневое производство алкоголя возросло минимум в 8 раз.