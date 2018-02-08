Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

На Харьковщине торговали поддельным виски через Viber

08.02.2018 10:35

В Харьковской области налоговая полиция обнаружила алкогольного «подпольщика». Злоумышленник продавал поддельный виски и коньяк через мобильное приложение "Viber".

Об этом рассказал первый заместитель начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Янчук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления.

Опасность покупок в Viber: в Харькове продавали поддельный виски

Так, в рамках операции "Акциз 2018", работники налоговой милиции региона пресекли деятельность очередного незаконного цеха по производству ликеро-водочных изделий.

"Общая сумма изъятых ТМЦ составляет более 2 млн грн, из которых подакцизных товаров на сумму более 1 млн 500 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий было установлено, что 40-летний харьковчанин открыл подпольной цех по массовому производству водочных изделий.

"Незаконно изготовленную фальсифицированную ликеро-водочную продукцию изобретатель реализовывал через сеть Интернет, мобильное приложение "Viber" и через курьерские службы доставки грузов по всей территории Украины", - рассказал А.Янчук.

По признакам преступления, предусмотренного ч.1, ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины, открытое уголовное производство.

Напомним, за год теневое производство алкоголя возросло минимум в 8 раз.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...