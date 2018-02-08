Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Заключенный с сообщником «кидали» интернет-продавцов гаджетов

08.02.2018 10:45

Полиция Киевской области задержала 43-летнего киевлянина, который вместе с осужденным 28-летним сообщником по интернету обманывал продавцов компьютерной техники, которые в итоге лишались и гаджетов, и денег.

Познакомились подельники в местах лишения свободы. Тогда же и была придумана мошенническая схема, которую удалось реализовать, когда один из них вышел на свободу.

Фото: ГУ НП в Киевской области

Фото: ГУ НП в Киевской области

"На сайтах подельники находили подходящие объявления о продаже компьютерной техники, звонили владельцу гаджета и обсуждали условия покупки и доставки товара. Деньги за технику мошенники должны были перевести на карточку продавца, а тот отправить товар попутной маршруткой в Киев. Когда на номер продавца поступало смс-сообщение о якобы зачислении денег на банковский счет, он отправлял имущество мошенникам. На самом деле ни копейки никто не переводил", — рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители проверяют причастность мошенников к 12 аналогичным преступлениям, которые были совершены на территории Киевской области. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Мошенничество", что предусматривает до трех лет ограничения свободы. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...