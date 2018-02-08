В России запретили отстранять пьяных судей от управления автомобилем

Сотрудникам Дорожно-патрульной службы (ДПС) запретили отстранять судей от управления автомобилем и направлять на освидетельствование на состояние опьянения.

Новые правила, пишет «Коммерсант», установлены приказом МВД № 948, вступившим в силу.

Ранее сотрудник ДПС имел право обращаться с судьей, совершившим правонарушение, как с рядовым водителем. Теперь инспектор может лишь составить рапорт с изложением сути нарушения, передать его руководителю, который, в свою очередь, передаст материалы в надзорное ведомство.

Приказ МВД также уточняет, что водитель, отказавшийся предоставить автомобиль сотрудникам полиции, ФСБ, ФСО или врачам, не должен привлекаться к ответственности по ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (наказание предполагает административный арест). Для таких случаев в КоАП есть отдельная статья 12.25, предусматривающая штраф до 500 рублей.

Отметим, ранее в Генпрокуратуре объясняли особые условия общения ДПС с прокурорами тем, что инспекторы могут оказать давление на работников надзорного ведомства, «необоснованно привлекая их к ответственности». При этом в прокуратуре отмечали, что механизм привлечения прокуроров к ответственности (через рапорты инспекторов) работает эффективно.