Силовики и АРМА пришли в редакцию газеты «Вести»

Утром 8 февраля в офис бизнес-центра "Гулливер" (Киев), в котором находятся редакции газеты, сайта и радио "Вести", вошли десятки представителей Национальной полиции и Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

АРМА согласно решению Печерского районного суда Киева от 28 сентября 2017 года назначено управителем всех нежилых помещений на 31-33 этажах бизнес-центра "Гулливер" в Киеве. Они были арестованы в рамках уголовного производства против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Клименко инкриминируют создание так называемых "налоговых площадок", которые в 2011-2014 годах позволяли уклоняться от уплаты налогов. Общая сумма убытков, нанесенных государству, оценивается почти в 96 млрд гривен.

Агентство уже несколько месяцев добивается передачи в свое управление этих помещений.

Последний раз представители АРМА пытались зайти в "Гулливер" в субботу, 3 февраля. Тогда им это не удалось. // LB.ua