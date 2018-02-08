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Силовики и АРМА пришли в редакцию газеты «Вести»

08.02.2018 11:05

АРМА пытается забрать в управление помещения в "Гулливере".

Утром 8 февраля в офис бизнес-центра "Гулливер" (Киев), в котором находятся редакции газеты, сайта и радио "Вести", вошли десятки представителей Национальной полиции и Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Вести

АРМА согласно решению Печерского районного суда Киева от 28 сентября 2017 года назначено управителем всех нежилых помещений на 31-33 этажах бизнес-центра "Гулливер" в Киеве. Они были арестованы в рамках уголовного производства против бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Клименко инкриминируют создание так называемых "налоговых площадок", которые в 2011-2014 годах позволяли уклоняться от уплаты налогов. Общая сумма убытков, нанесенных государству, оценивается почти в 96 млрд гривен.

Агентство уже несколько месяцев добивается передачи в свое управление этих помещений.

Последний раз представители АРМА пытались зайти в "Гулливер" в субботу, 3 февраля. Тогда им это не удалось. // LB.ua

 

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