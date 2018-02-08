По Москве разгуливает пожизненно осужденный убийца-расчленитель

Из колонии особого режима для пожизненно осужденных "Полярная сова" (расположена за Полярным кругом, в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа) впервые за всю ее историю освободился заключенный. В настоящий момент выпущенный на волю Анвар Масалимов, осужденный за убийство с расчленением, находится в Москве, пишет "Московский комсомолец".

В Федеральной службе исполнения наказаний считают, что формально это не условно-досрочное освобождение, а результат переквалификации приговора. Однако в некоторых документах российской Фемиды указано, что Масалимов освобожден по УДО.

Примеру 63-летнего Масалимова могут последовать и другие заключенные, совершившие особо тяжкие преступления, если они отсидели 25-летний срок. Таких "кандидатов на выход" насчитывается около 500.

Как следует из материалов уголовного дела, 17 августа 1991 года Анвар Масалимов зверски убил человека. "Все произошло в частном доме поселка Комсомольск Томской области", - рассказывает представитель Вологодского областного суда Лариса Новолодская.

Одинокий и сердобольный пенсионер Гаврилов впустил Анвара в свою семью после того, как он вышел на свободу, отсидев 15-летний срок за другое убийство. На воле Масалимов устроился на работу грузчиком. В свободное время уголовник распивал спиртное и приучил к подобному времяпрепровождению Гаврилова.

В один из вечеров Масалимов задушил Гаврилова, а потом расчленил труп топором. "Голову сжег в печке, а части туловища выбросил в выгребную яму", - продолжает Новолодская.

Исчезновение благодетеля Масалимов объяснил тем, что он якобы "уехал калымить". Однако через некоторое время соседка случайно нашла в туалете мясо, которое оказалось останками пенсионера. Вина Анвара была доказана, и он ее частично признал.

Рецидивист утверждал, что пожилой мужчина сжег в печке его фотографии, чем сильно разозлил. "Я ударил его в лицо, он упал, разбив голову о косяк печки", - говорил убийца.

Масалимов уверял, что пытался помочь Гаврилову, но тот уже не дышал, и пульс не прощупывался. А труп уголовник расчленил, чтобы скрыть следы и снова не попасть в тюрьму, из которой он вышел всего полгода назад.

Судмедэксперты слова Масалимова опровергли. Они обнаружили перелом подъязычной кости у жертвы, что свидетельствовало о смерти от удушения, а не от удара.

С учетом отягчающего обстоятельства в виде алкогольного опьянения Масалимову, признанному особо опасным рецидивистом, назначили наказание в виде смертной казни. Он ждал расстрела несколько лет, а в 1998 году президент РФ Борис Ельцин своим указом заменил казнь на пожизненный срок.

Сначала Масалимов сидел в колонии для пожизненно осужденных "Вологодский пятак", потом его перевели в "Полярную сову". Все это время он писал жалобы в суд. В итоге из его приговора исключили указания на признание осужденного особо опасным рецидивистом и на совершение преступления в нетрезвом виде. Обвинение переквалифицировали со ст. 102 ("Убийство при отягчающих обстоятельствах") на ст. 103 ("Убийство") УК РСФСР.

Наказание было оставлено неизменным, поскольку оно было назначено не приговором, а в порядке помилования указом президента, говорит Лариса Новолодская. "То есть его пересмотр вроде как не относится к компетенции суда (это следовало из судебной практики, сформировавшейся на момент вынесения постановления в отношении Масалимова - 11 апреля 1998 года). Но все меняется. И вот президиум Вологодского областного суда признал: смягчить наказание можно", - пояснила она.

Суд освободил Масалимова от дальнейшего отбывания наказания с формулировкой "в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного".

В справке, которая проходит по делу, указано, что Масалимов освобожден по УДО.

Примечательно, что правоохранительные органы даже не удосужились установить за Масалимовым административного надзора. В справке, выданной в колонии, есть только указание: "Выбыл по адресу Москва, ул. Генерала Дорохова, 17". По этому адресу располагается храм Святителя Дмитрия Ростовского. Ранее Масалимов утверждал, что хочет стать монахом.

Серийный убийца затерялся в Москве

Сотрудникам "МК" удалось поговорить с московским священником, который переписывался с Анваром, еще когда он был за решеткой. Отец Андрей сказал, что Масалимов наотрез отказался жить при монастыре. "Сказал, что хочет нанять адвокатов, чтобы те помогли добиваться от государства жилья и компенсации за то, что "пересидел", - заключил священник.

В итоге церковнослужители дали Анвару денег на первое время, адрес приюта для бездомных возле Николо-Перервенского монастыря и отвезли на машине к Киевскому вокзалу, как просил сам Масалимов. С тех пор он на связь не выходил и в приюте не появлялся.

В полицейских кругах освобождение Масалимова вызвало легкий переполох. "А что, если за этой "первой ласточкой" последует целая "стая" арестантов? - вопрошает один из генералов центрального аппарата МВД на условиях анонимности. - Маньяки и педофилы, так и не казненные в советское время, выйдут на волю сейчас? И чем они займутся? Они же потеряли за эти десятилетия чувство реальности!"

В России сегодня 1940 осужденных к пожизненному сроку. Примерно четверть из них отсидели за решеткой 25 лет, а значит, имеют по закону право на УДО. Первые осужденные, чей срок достиг четверти века, появились в 2016 году. Но всем, кто подал ходатайство об УДО, суд отказал, а повторное такое прошение они могут сделать только через три года. Но каждый год появляются все новые и новые сидельцы, претендующие на досрочное освобождение за примерное поведение.

Парадокс, но сотрудники пенитенциарной исправительной системы, которая вроде бы призвана адаптировать преступников и возвращать их к нормальной жизни в обществе, готовы расписаться в собственном бессилии, лишь бы убедить всех в необходимости удерживать осужденных за решеткой навечно. Логика при этом простая: заключенные живут как в прошлом веке, а остальное общество шагнуло вперед.

"Вы сами посудите! За это время, что он (Масалимов. - Прим. NEWSru.com) сидел, страна поменялась, мир поменялся, - говорит сотрудник "Полярной совы". - Появились мобильники, ноутбуки, интернет, изменились законы, практически полностью переписан Уголовный кодекс. Стиль одежды, профессии, привычки людей - все стало другим! А наши ведь "заморожены" во времени. Они иногда смотрят телевизор, и им многое кажется фантастикой. Сюжеты из современных кинофильмов о реальной жизни они воспринимают, как будто это серия "Звездных войн".

Более конструктивно критикует освобождение Масалимова начальник "Вологодского пятака" Владимир Горелов. Он пеняет чиновникам, которые не продумали сам механизм возвращения таких людей в общество.

"Не прописано, при каких условиях можно освобождать осужденного, каким требованиям он должен соответствовать. Вообще должен быть выработан вместе с общественностью комплекс мероприятий подготовки к УДО за пять лет до наступления срока, когда можно просить о нем суд. Кандидата нужно перевести на облегченные условия содержания, чтобы он пожил несколько лет не в камере, а в общем отряде, как в обычных колониях, чтобы посмотреть - а как он способен контактировать с другими людьми?" - считает Горелов. // NEWSru.com