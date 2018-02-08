В Запорожской области драка зятя и тестя закончилась убийством

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Полицейские задержали 28-летнего мужчину по подозрению в убийстве
В Запорожье копы задержали мужчину, которого подозревают в убийстве своего тестя во время драки в соседнем районе.
Как сообщили в пресс-службе полиции, в ночь на 7 февраля в селе Казаковское Вольнянского района в хозяйственной постройке был обнаружен труп 57-летнего местного жителя.
При осмотре тела копы обнаружили признаки убийства. Оперативники установили личность подозреваемого – 28-летнего родственника мужчины, которого задержали в областном центре.
По версии полицейских, днем ранее подозреваемый поссорился со своим тестем и конфликт дошел до драки. Удары в голову оказались смертельными для пожилого мужчины.
Увидев последствия, подозреваемый вынес труп в хозяйственное помещение и скрылся с места происшествия.
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