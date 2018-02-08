Киевляне жалуются на цыган-воров

По данным полиции, с начала года в Киеве уменьшилось количество краж. За январь было зафиксировано 3296 случаев воровства против 4069 эпизодов за аналогичный период прошлого года. Среди них: 429 карманных краж (453 кражи за январь 2017 года), 422 автомобильных кражи (698), 477 квартирных краж (523).

Как объясняют в полиции, количество краж уменьшилось благодаря активной работе правоохранителей.

"Патрулируются те места, где воры наиболее активны", — рассказали "Сегодня" в ГУ НП Киева.

Однако не все задержанные попадают за решетку.

"Минимальное наказание по статье "Кража" — от 850 до 1700 гривен штрафа. Поэтому многие задержанные потом оказываются на свободе", — объяснили правоохранители.

Сами горожане утверждают, что количество краж только растет, а совершают их в основном лица ромской национальности: карманники вытаскивают кошельки и мобильные телефоны на улицах, кинотеатрах, магазинах, подземных переходах, в транспорте и даже не гнушаются воровать в медучреждениях. Последний такой случай произошел 1 февраля в Национальном институте рака на ул. Ломоносова, где у одного из пациентов вытащили портмоне, в котором было 4,6 тыс. грн и 20 евро. Группу карманников задержали на месте.

К слову, в этот же день киевляне стали свидетелями, как в переходе на ст. м. "Демеевская" группа ромов пыталась обворовать девушку, окружив ее с разных сторон. Однако пристальное внимание прохожих отпугнуло злодеев. "Они уже нападают группами на людей и нагло отбирают вещи и деньги", — пишет киевлянка Жанна Жицкая.

Предупреждать о карманниках, орудующих в гортранспорте, начал "Киевпастранс", запустив проект под названием "Не дай вору шанс!". Для этого в троллейбусах, автобусах, трамваях расклеили объявления с инструкцией, как уберечь себя от таких "умельцев". Пассажирам советуют прятать кошельки и мобильные во внутренние карманы верхней одежды и ни в коем случае не класть их в задние.

"Защититься от воров в транспорте не просто, но следует помнить о правилах безопасности. Проект "Не дай вору шанс!" — это напоминание для пассажиров, как уберечься от карманных краж, которые часто случаются в транспорте, особенно в час пик. Правил не так много, но самое главное — не терять бдительность", — рассказали нам в "Киевпастрансе".