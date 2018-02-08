СБУ взялась за депутата Пономарева, который в Раде «отжал» телефон у журналиста

Препятствование деятельности журналиста могут "пристегнуть" к делу о закупке МО некачественного моторного масла для танков по указанию российских спецслужб, где также фигурирует Пономарев

Служба безопасности Украины начала расследовать препятствование деятельности журналистов со стороны депутата Верховной Рады из группы "Воля народа" Александра Пономарева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"По результатам инцидента, который имел место 7 февраля в помещении Верховной Рады Украины, прокуратурой города Киева начато уголовное производство относительно препятствования народным депутатом Украины Александром Пономаревым профессиональной деятельности журналистов", - сказано в нем.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследования по ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса.

Проведение досудебного расследования поручено следователям СБУ, прокуратура будет осуществлять надзор в форме процессуального руководства.

Как известно, 7 февраля экс-регионал Пономарев в Верховной раде выхватил из рук корреспондента издания "Цензор.net" мобильный телефон, которым тот записывал разговор с депутатом.

Кроме того, СБУ подозревает сотрудников Министерства обороны в закупке некачественного моторного масла у фирмы "Агринол" для танков по указанию российских спецслужб. Данное предприятие связывают с депутатом Рады Пономаревым. // theinsider.ua