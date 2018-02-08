Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

В Ужгороді п’яний чоловік, погрожуючи ножем, пропнував перехожому... купити в нього телефон (фото)

08.02.2018 12:05

Вчора, близько 12:30, ужгородські патрульні отримали виклик на вулицю Заньковецької.

Заявник розповів, що до нього підійшов невідомий та погрожуючи предметом, схожим на ніж запропонував йому придбати телефон.

затриманий

Як з’ясували згодом патрульні, після освідчення у лікувальному закладі, правопорушник перебував у стані алкогольного сп’яніння. На місці події він поводився агресивно, не реагував на законні вимоги патрульних, тому до нього застували заходи фізичного впливу та кайданки.

нож

Опісля патрульні забезпечили охорону місця події та затримали правопорушника до приїзду слідчих, які й з’ясовуватимуть подальші обставини. // zakarpattya.net.ua

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...