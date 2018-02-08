В Ужгороді п’яний чоловік, погрожуючи ножем, пропнував перехожому... купити в нього телефон (фото)

Заявник розповів, що до нього підійшов невідомий та погрожуючи предметом, схожим на ніж запропонував йому придбати телефон.

Як з’ясували згодом патрульні, після освідчення у лікувальному закладі, правопорушник перебував у стані алкогольного сп’яніння. На місці події він поводився агресивно, не реагував на законні вимоги патрульних, тому до нього застували заходи фізичного впливу та кайданки.

Опісля патрульні забезпечили охорону місця події та затримали правопорушника до приїзду слідчих, які й з’ясовуватимуть подальші обставини. // zakarpattya.net.ua