Львів’яни гуртуються у спільноти, аби дати раду із «циганською злочинністю» з Закарпаття

Інформація про те, що у Львові з'явилась група людей, яка виловлюватиме ромів, збурила громадськість. Одні казали, що саме роми нахабно обкрадають львів'ян та туристів, інші — у злодіїв немає національності. Чи не призведе така ініціатива до суду Лінча? Хто стоїть за цими ловцями? Чи не скористається цим агресор? Адже не слід забувати: в Україні йде війна.

... Відреагував на такі заяви активістів Міжнародний фонд “Відродження”. Там оприлюднили офіційну заяву: «Ми дуже занепокоєні, що в Україні продовжують виникати спільноти, які об‘єднуються на ґрунті ненависті, зокрема до представників ромської національної меншини. Дуже небезпечними є заклики таких спільнот до жителів міст самоорганізовуватись у ланки громадської безпеки для «боротьби зі злочинністю з боку ромів ...».

В обласній поліції відбувся “круглий стіл” на цю тему. Щоправда, представників ЗМІ туди не запросили. А варто було б... Останнім часом збільшилась кількість повідомлень про пограбування у Львові, зокрема у центрі. Журналіст “ВЗ” поспілкувалася з представниками ромської нацменшини, аби довідатися, що думають про так званих ловців за злодіями, і як у цій ситуації має діяти поліція?

До речі, в одному з інтерв'ю 25-річна засновниця групи “Л.О.В.Ц.І”, львів'янка Роксолана Лісовська заявила, що їхня група співпрацює з поліцією. Однак голова правління організації ромів “Терніпе” на Львівщині Микола Юрченко, який був на зустрічі з генералом Валерієм Середою, спростував цю інформацію. “У поліції чітко зазначили – право на поліцейські дії мають виключно працівники Національної поліції України ”, - каже Микола Юрченко.

На Львівщині — близько 700 ромів, які живуть тут багато років. І ведуть абсолютно нормальний спосіб життя (в Україні ромів — близько 400 тисяч). Ромська громада, як я зрозуміла з розмови з паном Миколою, занепокоєна ситуацією, яка склалася. “Коли ми дізналися про цю групу, одразу звернулися з листом до поліції, - каже Микола Юрченко. - У соцмережах лунали заклики — боротися з ромською злочинністю, ловити циган і віддавати їх до поліції. Правоохоронці ініціювали з нами зустріч. Ми дізналися, що лише за два дні у цю групу вступило 650 осіб. А під час першого рейду вони самі обшукали людину, і тримали її до приїзду поліції. У нас також є інформація, що вони ловлять “на живця”. У такий спосіб провокують злодіїв. Це вже перейшло усі межі!”.

“Ми бачимо цю проблему і у політичній площині, - веде далі Микола Юрченко. - У нас в державі війна. Якщо у місті будуть такі чвари — кому це на руку? Можливо, цими активістами хтось маніпулює... Торік у Львові на вул.Конюшинній спалили табір ромів... В Одесі були погроми. У Харкові вбили ромів. У Києві теж був підпал. Така хвиля прокотилася по всій Україні за два роки. Можливо, це хтось сплановано робить такі дії”.

Останнім часом у Львові і справді збільшилась кількість осіб ромської національності. Цікавлюся у представників нацменшин, яка причина їхнього міграції? “Чимало ромів приїжджають до Львова із Закарпаття, - каже голова правління організації ромів Львівщини “Терніпе”. - Чому не можуть там себе знайти? Не мають роботи. У багатьох немає освіти. Хоча багато ромів працює на Закарпатті двірниками, коли сезон — обрізають дерева... У Мукачевому навіть пам'ятник поставили двірнику-рому (Хоча цей пам'ятник представники ромської нацменшини сприйняли не однозначно, чимало ромів працюють також юристами, лікарями тощо. - Авт.). Ромські студенти стажувалися в органах місцевого самоврядування. Цю ініціативу ми започаткували у Львові. Ламали стереотип, що усі роми неосвічені. Тих, що займаються криміналом, за інформацією правоохоронців, 14 осіб. Це невелика група. Але роми — більш помітні, тому на них більше звертають увагу. Ми плануємо звернутися з листом від імені нашої громади до закарпатської громади, аби вирішити цю проблему”.

“Зазвичай роми кажуть, що не мають документів. Вони не хочуть чи не можуть їх зробити?” - запитую. “Кожна влада намагається це питання відкласти, а ця проблема виникла не учора, а багато років тому, - каже представниця молодіжного відділу ГО “Рома-України “Терніпе” Галина Юрченко. - Чому ці люди ведуть такий маргінальний асоціальний спосіб життя? Вони не вміють писати, не мають документів і не мають роботи, не тому, що не хочуть, так склалося історично, що у них немає такої можливості. Будуть будинки з побутових відходів... У них немає світла. Дитина народжується на землі... Їм бракує грошей навіть на їжу... Звісно, піти до школи цій дитині вкрай важко. Навіть якщо батьки віддають її до школи, соціум її не сприймає. Тобто з нею ніхто не хоче сидіти за партою. Викладачі розмовляють іншою мовою. До того ж ця дитина не має дошкільної підготовки, такої як інші однокласники. Не завжди охайна... У таких умовах почуваються не комфортно”.

“Як вирішити питання з крадіжками, у яких задіяні роми? Є відео і фото, як вони нахабно витягають з рюкзаків гаманці...”, - питаю. За словами Галини Юрченко, вирішувати це питання потрібно спільними зусиллями — за участі урядових, бізнесових структур, а також за підтримки суспільства. “Наразі держава впроваджує державні програми на кшталт “Ромська стратегія на найближчі роки”, але вони абсолютно не дієві, на їх впровадження не виділяється ні копійки, - каже пані Галина. - Але проблема ще й у тому, часто потерпілі відмовляються писати заяви до поліції...”.

Львівський журналіст, ром за національністю, Павло Матвієнко каже, не раз, коли п'є каву у центрі, бачить ромів, які жебракують... “Коли звертаюся до них ромською, відповідають молдовською, що не розуміють, - каже Павло. - Коли їх поліція затримує, то доставляє у дитячий притулок, що на Левандівці. Вони там відпочинуть, перекусять і знову йдуть жебракувати... Утримувати їх у притулку ніхто не має права. Як вирішити цю проблему наразі не знаю”.

Я поспілкувалася з засновницею групи “Л.О.В.Ц.І” Роксоланою Лісовською. Дівчина за освітою психолог. Працювала фрілансером. Коли зайнялася волонтерством, каже, часу на роботу бракує. Сім'ю наразі утримує чоловік. За словами Лісовської, їхня мета - захистити львів"ян та туристів від особливо наглих злодіїв. “Знайти важелі, можливості ідентифікувати тих людей і карати згідно закону. В ідеалі, посприяти змінам у законодавстві. Бо це ненормально, жити в країні і відчувати свою незахищеність, відчувати що карають не злодіїв”.

Зі слів активістки, до їхньої групи входить близько двадцяти активних учасників, які виходять на патрулювання містом. “Ми знаємо ті місця, куди вони ходять, як на роботу, - каже Лісовська. - Пішохідний перехід біля Оперного, ТЦ “Магнус”, вул.Куліша, зупинка біля “Форуму”, Галицький базар, підземний перехід біля “Рошену” (центр міста), прилеглі вулиці до площі Ринок, Привокзальна... Мені пишуть потерпілі. Їхні історії шокують. Вони розповідають, що пишуть заяви до поліції, але толку нуль!”.

Запитую чи тільки за ромами полюють? “Це провокативне питання і знаю до чого ведете, - каже Лісовська. - Ні, я не расист і не маю нічого проти ромів. Я виросла на “Індії” (район вул.Гетьмана Мазепи, де не один рік стояв циганський табір. - Авт.). Я спілкувалась з представником львівських ромів. І ці львівські не мають нічого спільного з тими приїжджими. Зараз я зосереджуюся саме на них, бо вони небезпечні. Їх багато. Вони агресивні і наглі. А їхня безкарність розв'язує їм руки».

Цікавлюся, як активісти збираються захищатися? “Моя команда довірених осіб проінформована про те, що можна, а що ні, як діяти у різних ситуаціях. Всі члени команди знають про небезпеку. Вони (злодії. - Авт.) носять газові балончики, ножі, леза чи цвяхи. Ми це знаємо. Ми ножів не носимо. Лише газові балончики для самозахисту. Більшість активістів - хлопці, які явно дадуть собі раду. І я також”.

Сюзанна Бобкова, "Високий Замок"