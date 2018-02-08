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В Винницкой области в драке в кафе убили 18-летнего парня

08.02.2018 12:25

В Тростянецком районе во время драки в местном кафе 18-летний парень получил травму головы и через двое суток, не приходя в сознание, скончался в реанимации.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Картинки по запросу избил

«По предварительной информации, потерпевший отдыхал в кафе в компании троих друзей. Когда в заведение зашел 35-летний местный житель, нетрезвые молодые люди начали к нему приставать. Началась драка, во время которой мужчина ударил одного из парней. Тот упал на пол и ударился головой. Травма оказалась несовместимой с жизнью», — рассказали в полиции.

Подозреваемый в избиении парня задержан. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса (убийство по неосторожности). За такое правонарушение предусмотрено до 5 лет лишения свободы. // Realist

 

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