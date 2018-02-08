Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 07.02.2018

08.02.2018 12:35

Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 07.02.2018

До чергової частини Ізмаїльського відділу поліції звернувся пенсіонер, який повідомив, що невідома особа проникла на подвір’я будинку та викрала курей. Вжитими заходами був встановлений 38-річний чоловік, який зізнався у скоєнні крадіжки. Викрадене майно у нього було вилучено. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Картинки по запросу ГУНП в Одеській області

До Приморського відділу поліції надійшла заява 21-річного чоловіка про те, що невідома особа шляхом вільного доступу таємно викрала мобільний телефон. Сума збитку – 2500 гривень. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили 52-річного чоловіка. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

До Окнянського відділення поліції Подільського відділу поліції надійшла заява 30-річної жінки про те, що невідомий зловмисник, застосувавши фізичну силу, шляхом ривка відкрито заволодів мобільним телефоном. Сума збитку – 3 тисячі гривень. Правоохоронці під час проведення оперативно-розшукових заходів у скоєні даного правопорушення викрили 22-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення.

ВК ГУНП в Одеській області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...