Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 07.02.2018

До чергової частини Ізмаїльського відділу поліції звернувся пенсіонер, який повідомив, що невідома особа проникла на подвір’я будинку та викрала курей. Вжитими заходами був встановлений 38-річний чоловік, який зізнався у скоєнні крадіжки. Викрадене майно у нього було вилучено. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

До Приморського відділу поліції надійшла заява 21-річного чоловіка про те, що невідома особа шляхом вільного доступу таємно викрала мобільний телефон. Сума збитку – 2500 гривень. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили 52-річного чоловіка. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

До Окнянського відділення поліції Подільського відділу поліції надійшла заява 30-річної жінки про те, що невідомий зловмисник, застосувавши фізичну силу, шляхом ривка відкрито заволодів мобільним телефоном. Сума збитку – 3 тисячі гривень. Правоохоронці під час проведення оперативно-розшукових заходів у скоєні даного правопорушення викрили 22-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення.

ВК ГУНП в Одеській області