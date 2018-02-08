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Царь, просто царь! Лизоблюды «слегка» выделии Путина в бюллетене для голосования

08.02.2018 12:45

ЦИК показал, как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах президента России в марте 2018 года. В нем перечислены восемь зарегистрированных кандидатов.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что у семи из восьми кандидатов поля с биографией густо заполнены текстом. И только у одного все максимально лаконично.

При этом бюллетень составлен в соответствии с требованиями российского законодательства: фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке, рядом с ними указаны необходимые сведения — где и кем работает кандидат, а также кто его выдвинул в президенты.

Геноцид Эклеров‏
@D0CT0EBCKNN
очень смешно выглядит бюллетень на президентских выборах 2018. про всех написана вся биография и только у Путина так скромненько: царь, просто царь

Артём Дерягин
@DerArto
Российский ЦИК утвердил бюллетень президентских выборов 2018 года.
Если честно, не ожидал, что он будет выглядеть именно так. Думал фамилию Путина хотя бы яркой рамочкой выделят или стрелочку какую-нибудь рядом нарисуют, я не знаю.

Глеб Павловский
перевыбираемый президент любезно оставил избирателю в бюллетене поля для заметок на память

antisfen
@antisfen74
Путин и пустота.

Медуза

 

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