Царь, просто царь! Лизоблюды «слегка» выделии Путина в бюллетене для голосования

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ЦИК показал, как будет выглядеть избирательный бюллетень на выборах президента России в марте 2018 года. В нем перечислены восемь зарегистрированных кандидатов.
Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что у семи из восьми кандидатов поля с биографией густо заполнены текстом. И только у одного все максимально лаконично.
При этом бюллетень составлен в соответствии с требованиями российского законодательства: фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке, рядом с ними указаны необходимые сведения — где и кем работает кандидат, а также кто его выдвинул в президенты.
Геноцид Эклеров
@D0CT0EBCKNN
очень смешно выглядит бюллетень на президентских выборах 2018. про всех написана вся биография и только у Путина так скромненько: царь, просто царь
Артём Дерягин
@DerArto
Российский ЦИК утвердил бюллетень президентских выборов 2018 года.
Если честно, не ожидал, что он будет выглядеть именно так. Думал фамилию Путина хотя бы яркой рамочкой выделят или стрелочку какую-нибудь рядом нарисуют, я не знаю.
Глеб Павловский
перевыбираемый президент любезно оставил избирателю в бюллетене поля для заметок на память
antisfen
@antisfen74
Путин и пустота.
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